"Me estuvo buscando": Christian Cueva revela que habló con Christian Domínguez

Christian Cueva se comunicó con el programa Mande quien Mande para hablar acerca del comunicado que emitió tras destaparse la relación extramatrimonial que mantuvo con Pamela Franco en 2018. El futbolista reiteró sus disculpas a su todavía esposa y reconoció como un error su romance con la expareja de Christian Domínguez.

"No me justifico de nada. La vida me cambió de un momento a otro, tuve que seguir mi camino y en ese camino me equivoqué muchas veces. Primero quiero pedirle perdón a Dios porque es el único que puede darnos lo que nos merecemos. Hoy por hoy la situación está así y me duele mucho, me duele en el alma porque se trata de mi familia, se trata de una persona que aún amo, que es mi esposa. Yo hago mea culpa, creo que esta situación del pasado también me tenía cargando, algo que no deseaba", manifestó.

Cuando fue consultado por las supuestas amenazas contra Christian Dominguez, el deportista negó que haya cometido estos actos de intimidación, sin embargo, admitió que, "si en algún momento" tuvo una conversación con el líder de Gran Orquesta Internacional, fue para darle un consejo.

"Yo no soy quién para amenazar a nadie. Eso es algo muy delicado, también para eso uno tiene que tener seguridad de lo que se dice. Si en algún momento yo me tuve que comunicar con la pareja de la señora (Pamela Franco) fue para decirle- justamente- que se dedique a su familia, que yo tengo la mía y suficiente, no tuve que hablar nada más... Me estuvo buscando a mí. Él me buscó a mí, primero", aseguró.

Por qué Christian Cueva volvió a contactar a Pamela Franco

En respuesta a la pregunta de sobre por qué volvió a contactar Pamela Franco y visitar la casa de su padre, Christian Cueva señaló que no fue consciente de las consecuencias.

"Esa parte de mi vida estuvo cerrada durante muchos años, hasta que recientemente surgió este encuentro, como ustedes saben. No calculé las consecuencias, no pensé en nada, simplemente me vi envuelto en la situación, me fui, no sé qué hice. Hablé y dije cosas (a Pamela Franco)".

El futbolista también explicó: "Fuera del fútbol, me dediqué a otras actividades y tuve que estar en Chimbote. Conozco a la familia de ella desde hace mucho tiempo, conocen a mi familia, por lo cual les pido disculpas porque no tienen nada que ver con esto. El error de ir allí fue quizás porque conocía a la hermana de la persona (Pamela Franco)".

Pamela Franco le responde a Christian Cueva

Pamela Franco no se quedó callada y decidió responder a Christian Cueva tras el comunicado que difundió el último martes dando su postura sobre lo revelado por la bailarina. Franco señaló haber tenido “una relación sentimental” en 2018 con el deportista nacional luego de que ambos se conocieran en Trujillo por medio de amigos en común.

El exjugador de Alianza Lima aseguró “no reconocer su vinculación” con Pamela Franco como una relación, sino que, para él, solo se trató de “una vinculación indebida, errónea, equivocada y perjudicial”.

Por su parte, Franco expresó que “no le afecta” lo que diga el futbolista de 32 años y que ya cerró “ese capítulo en su vida” por lo que no consideró que “la otra parte” tenía que expresarse para poner fin a “una historia de hace cinco años".

“A estas alturas a mí no me afecta. Comprendo las palabras que ha puesto (Christian Cueva) en su comunicado y los dos estamos de acuerdo en que fue un error. Los dos hemos tenido, en este momento de nuestra vida, que aclararlo y acabar este tema por completo”, declaró la modelo en el programa Mande quien mande.

