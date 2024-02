Pamela Franco, Christian Domínguez, Christian Cueva y Pamela López: amoríos, rupturas y todo lo que dijeron

Pamela Franco, Christian Domínguez, Christian Cueva y Pamela López han sido los protagonistas del caso más sonado en la farándula local en los últimos días. Esto, tras revelarse amoríos, infidelidades, rupturas, entre otras revelaciones dadas por cada uno de los cuatro personajes mencionados al hablar de sus respectivas parejas.

Fue un primer ampay revelado por Magaly TV el último 30 de enero donde comenzó todo. El primer protagonista fue Christian Domínguez, quien llevaba más de cuatro años de relación con Pamela Franco, con quien tiene una pequeña hija en común.

El cumbiambero fue señalado por Mary Moncada, una ciudadana peruana-estadounidense, quien afirmó que tuvo un “good time” con Domínguez luego de revelarse imágenes de ella subiendo a la camioneta blanca, de propiedad del cantante. El vehículo daba extraños movimientos mientras se estacionó en una zona residencial en La Molina.

“[¿Hubo intimidad?] Pasó lo que tuvo que pasar (...) Yo no lo voy a negar. Quizás él va a salir y va a negarlo, yo soy una persona adulta y asumo lo que hago. Yo aquí no estoy haciéndole daño a nadie. A lo mejor no soy la única chica con la que ha estado, a lo mejor tendrá más”, fue la respuesta de Moncada, que generó el destape de varias sorpresas.

Al día siguiente, el programa dio a conocer unos chats que el integrante de Gran Orquesta Internacional le escribía de manera cariñosa para poner tener un encuentro con la joven. “Oh, por Dios, era una belleza. Blanquita bella. Te quiero mucho, eres una gran mujer, me encantó que estés en mi camino”, decían los mensajes de Christian Domínguez.

Pamela Franco dice que tuvo una relación sentimental con Christian Cueva en el 2018. | Fuente: Instagram

Pamela Franco, la primera en pronunciarse

Pamela Franco fue la primera en pronunciarse. La exintegrante de Puro Sentimiento emitió un comunicado donde aseguraba haber puesto fin a su relación con Christian Domínguez.

"Ante los recientes acontecimientos suscitados que involucran mi vida familiar, quiero informar a la opinión pública mi separación definitiva con el señor Christian Domínguez", inició diciendo Pamela Franco en su pronunciamiento en Instagram el pasado miércoles 31 de enero.

"Entiendo el interés de los medios por hablar conmigo, pero por el momento no daré declaraciones por la tranquilidad de mi familia y en especial de mi hija”, añadió.

Cabe resaltar que Mary Moncada no fue la única, pues el mismo día del comunicado de Pamela Franco, Magaly TV presentó a Alexa Samamé, una joven chiclayana de 24 años, quien aseguró haber tenido un romance con Christian Domínguez mostrando audios, chats e incluso videos con el cumbiambero.

Pamela Franco aclara que no engañó a Christian Domínguez con Christian Cueva. | Fuente: Instagram

La sorpresiva separación entre Christian Cueva y Pamela López

Al día siguiente que Pamela Franco confirmó su ruptura con Domínguez, Pamela López, esposa de Christian Cueva desde el 2019, anunció su separación sorpresiva con el futbolista peruano. Por medio de su cuenta de Instagram, López informó que hubo “una serie de sucesos lamentables” que le hicieron tomar su decisión.

No obstante, Pamela López señaló que iba a exponer pruebas que involucraban a “una persona del medio artístico” de la industria de cumbia, sin especificar el nombre, pero afirmando que dicha persona “pretende vender una imagen de víctima”.

Días después, la misma Pamela López mostró, en Magaly TV, una serie de pruebas que indicaban que el popular ‘Aladino’ le habría sido infiel con Pamela Franco, confirmando que era la pareja de Christian Domínguez a quien se refería desde un comienzo.

Christian Cueva emitió un comunicado sobre su vínculo con Pamela Franco. | Fuente: Instagram

Pamela López increpó a Pamela Franco por transferencia bancaria

La madre de los tres hijos de Christian Cueva, y una cuarta hija de una relación anterior, increpó a Pamela Franco por una transferencia bancaria de 280 soles que le hizo su todavía esposo.

“Quiero que me indiques de dónde conoces a mi esposo y por qué te hace esa transferencia a ti y a tu amiga Vanessa. ¿Por qué hicieron llamada grupal? Tengo toda la información y, antes de ir a la prensa, necesito información de tu boca”, le dijo López a Franco, quien negaba haber llamado al exmundialista de Rusia 2018.

“Esto no es de ahora. Los chats que encuentro contigo son desde el 2018, este tema no es nuevo. Dime de dónde conoces a mi esposo”, recriminó Pamela López. “No tengo nada que ver con él (…) Lo conozco a tu esposo como todo el mundo”, contestó Pamela Franco.

Eso no fue todo. La esposa de Christian Cueva precisó que un conocido de ella le escribió para decirle que el jugador de futbol fue visto en Huanchaco, Trujillo, con Pamela López a vísperas del Año Nuevo 2019. Es así como el escándalo empezó a tomar su punto más álgido.

Pamela Franco le responde a Christian Cueva por negar relación con ella el 2018. | Fuente: Instagram

Christian Domínguez rompe su silencio y pidió perdón a Pamela Franco

Christian Domínguez decidió hablar por primera vez en público en una entrevista grabada para ‘América Hoy’. El cumbiambero se mostró arrepentido y confesó haberle sido infiel a Pamela Franco no solo con Mary Moncada y Alexa Samamé, sino con otras mujeres más.

"Lo de la infidelidad es absolutamente cierta (...)Tengo que pedirle perdón a Pamela, en primer lugar, a mis padres, a mis hijos, a mi familia entera por la vergüenza pública que les he ocasionado. Para mí fue terrible. Estoy seguro de que ellos deben sentir más vergüenza que yo (...) Me siento avergonzado por lo que causé, miserable", expresó.

En ese sentido, Christian Domínguez precisó que es posible que aparezcan más mujeres que afirmen haber tenido algún tipo de relación con él. "Me he equivocado más de dos veces, me he equivocado muchas veces", dijo.

Pamela Franco admite relación con Christian Cueva el 2018

El último lunes, la farándula local se vio pendiente de las declaraciones de Pamela Franco en el programa ‘Mande quien mande’. La modelo confesó que sí conocía a Christian Cueva y no solo eso, sino que afirmó haber tenido “una relación sentimental” con el futbolista siendo “la tercera persona” en un círculo amoroso con Pamela López.

“Sí, tuve una relación sentimental con Christian Cueva. Me involucré con él en el año 2018, pero fue en idas y vueltas. Un tema bastante complicado, en todo el transcurso de ese tiempo. Entraba en un tema de mentiras (…) Por eso es por lo que eran idas y vueltas. Por eso, él me decía una cosa, me mostraba otra cosa, luego salía otra cosa”, manifestó.

No obstante, la exmiembro de Alma Bella aclaró que no engañó a Christian Domínguez quien, de acuerdo con la modelo, estaba al tanto de su pasado con el futbolista.

“La relación con Christian Cueva sí lo sabía Christian Domínguez. Se lo conté llorando. Son mentiras de mi parte, empezó la relación. Cuando estuve con Christian Domínguez, yo ya había terminado con Cueva meses atrás. Mi relación con Christian Cueva termina porque iba desgastándose de hace muchos años”, sostuvo.

Christian Cueva y Pamela López se casaron en Trujillo el 2019. | Fuente: Instagram

La reacción de Christian Cueva y la respuesta de Pamela Franco

Por su parte, Christian Cueva fue el último de los cuatro protagonistas en pronunciarse sobre el tema. El aliancista y exjugador de la Selección Peruana afirmó “no reconocer su vinculación” con Pamela Franco como una relación, sino que, para él, solo se trató de “una vinculación indebida, errónea, equivocada y perjudicial”.

A pesar de lo dicho, Cueva reconoció que cometió un error al intentar reanudar el contacto con Pamela Franco, incluso después de cortar su relación hace cinco años. "Cometí la tontería de hablar con ella nuevamente, una sola vez, a partir de una llamada tripartita. Estos hechos son conocidos y, aunque no trascendieron de una corta llamada, abrieron heridas profundas en mi familia, que lamento y quisiera poder sanar", expuso.

Finalmente, Pamela Franco expresó que “no le afecta” lo que diga el futbolista de 32 años y que ya cerró “ese capítulo en su vida”. “A estas alturas a mí no me afecta. Comprendo las palabras que ha puesto (Christian Cueva) en su comunicado y los dos estamos de acuerdo en que fue un error", contestó la cumbiambera.

Sobre Christian Domínguez, recalcó que la situación "es bastante delicada" y que solo mantiene contacto por ser el padre de su hija. “Mi familia ya lo ha cortado. Está claro que nosotros no tenemos una relación, solamente como padres y espero que por el bien de mi hija se de esa relación de la mejor manera”, acotó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis