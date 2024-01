Christian Domínguez: MagalyTV muestra video y testimonio de mujer que asegura tuvo encuentro con cantante

El programa MagalyTV: La Firme presentó este lunes el testimonio de una mujer que asegura tuvo un encuentro con el cantante Christian Domínguez, quien aún mantiene una relación sentimental con la bailarina Pamela Franco.

Se trata de Mary Moncada, a quien se ve abordar una camioneta de color blanco que sería de propiedad del también conductor de televisión.

La joven aseguró a las cámaras del programa de espectáculos que conoció al líder de la Gran Orquesta Internacional hace unos meses y que ya habían salido. Añadió, que luego de ese encuentro el cantante la buscó nuevamente.

Ante lo difundido, el programa conducido por Magaly Medina señaló que contaban con información de que Christian Domínguez estaba engañando a su actual pareja y madre de su última hija.

El 12 de enero, el equipo de Magaly captó el vehículo de Domínguez llegar hasta Surco para recoger a Moncada y subirla a la parte posterior de su camioneta blanca, un vehículo que aparece en sus redes sociales. Todo esto ocurrió a las 06:00 p.m.

Media hora después, los dos llegaron hasta una zona residencial de La Molina y se estacionaron en una esquina, donde el vehículo – con lunas polarizadas – comenzó a dar extraños movimientos.

¿Qué pasó en el auto?

La supuesta amante respondió al programa sobre sí tuvo relaciones sexuales con Christian Domínguez.

“[¿Hubo intimidad?] Pasó lo que tuvo que pasar… Yo no lo voy a negar. Quizás él va a salir y va a negarlo, yo soy una persona adulta y asumo lo que hago. Yo aquí no estoy haciéndole daño a nadie. A lo mejor no soy la única chica con la que he estado, a lo mejor tendrá mejor”, respondió.

Al cierre de la nota, Domínguez y Franco, quienes tienen una relación que comenzó por un ‘ampay’ en 2019, no se han pronunciado sobre el destape del programa televisivo.