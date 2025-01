"Lo está usando": Pamela López no cree que Pamela Franco esté enamorada de Christian Cueva

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela López consideró que Pamela Franco está “usando” a Christian Cueva para poder seguir facturando. La todavía esposa del volante peruano se refirió a la relación que tiene actualmente el padre de sus hijos con la cantante de cumbia.

Fue en el backstage de Amor y fuego que la influencer y animadora calificó de “bruto” al exintegrante de la selección peruana luego de que una reportera del mencionado programa le mencionó que Cueva y Franco vienen facturando con presentaciones en discotecas y eventos. “Ah, sí. Lo está usando (para facturar). Es un bruto. Totalmente”, declaró López.

Asimismo, recalcó que Christian Cueva siempre le gustó ir a fiestas y tener una vida con excesos la cual paró cuando estaba casado desde el 2019. “Esa era mi pelea de todos los años. Justamente yo paré eso, ¿no? Por sus excesos”, manifestó.

Ante la pregunta de por qué tuvo que “aguantar” la vida con excesos de Cueva, Pamela López respondió: “Yo he tenido una familia conservadora. En ese tiempo yo estaba en la iglesia. Ahí te meten muchas ideas, nos dicen que primero es tu familia y tienes que orar por tu esposo porque no es él, es el diablo. Yo venía con eso bien marcado”.

En otro momento, Pamela López señaló estar entusiasmada por su nueva faceta como animadora con Orquesta Candela y su inclusión como cantante en Dile que no, el nuevo tema de Marisol con Leslie Shaw. “Toca facturar, cuando las oportunidades se presentan hay que tomarlas cuando eres cabeza de hogar”, sostuvo.

Pamela López aseguró que Christian Cueva la agredía cuando le reclamaba por sus “infidelidades”. | Fuente: Instagram

Pamela López dice que Christian Cueva "le juraba" que no conocía a Pamela Franco

Pamela López reveló que Christian Cueva “le juraba” por sus hijos que no conocía a su ahora pareja Pamela Franco. La todavía esposa del futbolista peruano contó que el año pasado, cuando se fue de viaje a Suiza, Cueva la buscó para reconciliarse con ella negando tener una relación con Franco.

"El padre de mis hijos (Christian Cueva) estaba en España rehabilitándose y buscando mi perdón a toda costa. Él quería volver de mil maneras, por ese motivo es que él va a la iglesia y hace todo el show”, comenzó diciendo durante una entrevista en Amor y fuego.

Del mismo modo, recalcó que Christian Cueva le negó “toda la vida” que conocía a la bailarina y cantante de cumbia con quien ahora se luce públicamente.

"Él juraba por la vida de mis hijos que no la conocía (a Pamela Franco). Eso me lo decía desde que empezaron los rumores. Él 'mataba' a todo el mundo. Juraba por la vida de sus hijos. Me dijo que no la conocía de ninguna forma. Qué no hay forma de que él pueda tener algo con ella, pero era mentira”, declaró.

Christian Cueva declaró su amor a Pamela Franco con romántico mensaje. | Fuente: Instagram

Pamela López afirma “no reconocer” a Christian Cueva

Pamela López dijo que le preguntó a Christian Cueva por qué quería regresar con ella y que él lloraba diciéndole que estaba “confundido”. “Él lloraba y me decía que estaba confundido, qué la fama se le había subido a la cabeza. Que el dinero lo había confundido, que el entorno lo había confundido. Qué se iba a alejar de todo el mundo”, mencionó.

Por otro lado, López recalcó que Cueva no le manda dinero a sus hijos a pesar de ver que “factura” con su inclusión en la cumbia junto a Pamela Franco y sus presentaciones en discotecas y eventos.

“Él no habla por teléfono con sus hijos. No lo reconozco, es otra persona. Una de mis hijas no lo quiere ver por ningún motivo. Mi hija se puso nerviosa al verlo en su escuela de baile. Con mis hijos tiene medidas de protección, conmigo una medida de alejamiento (...) Él no tiene conciencia”, añadió.

