Magaly Medina cuestiona a Pamela Franco por romance con Christian Cueva: "Hay muchas cosas que no dijo"

Pamela Franco rompió su silencio en el programa Mande quien Mande, donde confirmó haber mantenido una relación con el futbolista Christian Cueva mientras este aún estaba casado con Pamela López. "Sí (tuve una relación sentimental con Christian Cueva). Me involucré con él en el 2018, pero fue en idas y vueltas. Era un tema bastante complicado", expresó la cantante y bailarina.

Al escuchar estas declaraciones, Magaly Medina manifestó su opinión sobre el tema, comparándolo con una telenovela interminable: "Este tema no tiene cuándo terminar. Siguen saliendo nuevos capítulos... el capítulo que acabamos de ver es de una Pamela Franco que no le quedó más remedio que decir lo que era porque ya no podía tapar más esta relación extramatrimonial".

Por otro lado, la figura de ATV criticó el manejo de la entrevista por parte de María Pía Copello, describiendo la participación de Franco como un monólogo: "Ella era una entrevistada que hizo una confesión de parte en casi un largo monólogo".

También opinó que faltó profundidad en la indagación sobre los detalles de la relación: "Me parece que hay muchas cosas que ella no dijo, no explicó, no se la preguntaron o no se le indagó más sobre detalles, porque si te vas a sentar a contar, desembucha todo pues. Lo que vimos fue el drama de una mujer que se victimizó, que quiso llorar, pero que ni las lágrimas le salían, y que quiso apelar al sentimentalismo barato.

Magaly Medina cuestiona a Pamela Franco

En su punto de vista, Magaly Medina cuestionó el papel de Pamela Franco en la relación oculta que mantuvo con Christian Cueva. La conductora de TV se mostró indignada con las declaraciones de la bailarina.



"Esta mujer, en algún momento, no tuvo ningún tipo de valores, porque fue la otra, fue la amante y fue la clandestina de Christian Cueva durante más de un año, no lo olvidemos. Ella dice que fue un error, ¡No mamita, fuiste la amante!", expresó.

Finalmente Medina habló acerca de la postura de algunas esposas de futbolistas, sugiriendo que muchas se aferran a sus parejas por miedo a quedarse solas, pese al engaño.

"Hay un común denominador en casi la mayoría de esposas de los futbolistas ampayados: se niegan a dejarlos o se aferran a esos hombres que las maltratan psicológicamente, porque el que te mientan es maltrato psicológico. Yo no sé si es por la dependencia económica, el estatus o el nivel económico, muchas tienen miedo de quedarse solas criando a los hijos y perdonan infidelidades flagrantes, lo hemos visto bastante", concluyó.

Pamela Franco: "Me alejé de Christian Cueva, pero él siempre estaba ahí"

Sobre cómo empezó la polémica relación entre la bailarina y el futbolista, Pamela Franco recalcó que hubo “coqueteos” de parte de Christian Cueva, quien insistía en conocerla. “Me presentaron a Christian Cueva en una reunión y a partir de este momento tuvimos en contacto. Sin pensarlo entre en ese juego (de conqueteos)”, dijo.

En ese sentido, Franco reveló que el deportista le decía que no tenía ninguna relación y que no estaba con Pamela López. “Me dijo que no estaba, me mostraba chats”, acotó.

“No solo yo estaba involucrada en esto. Había otras personas. Por eso es por lo que era algo tóxico, dañino, había idas y vueltas. Por eso me alejé mil veces (de Christian Cueva), pero él se averiguaba mi número, m dirección. Era una situación que no entendía, pero él siempre estaba ahí”, añadió la modelo.

Pamela Franco dice que no engañó a Christian Domínguez con Cueva

En otro momento, Pamela Franco señaló que todo lo que pasó con Christian Cueva ya se lo había contado a Christian Domínguez y aclaró que cuando inició una relación con el cumbiambero ya había dejado ver “varios meses atrás” al deportista nacional.

“La relación con Christian Cueva sí lo sabía Christian Domínguez. Se lo conté llorando. Son mentiras de mi parte, empezó la relación. Cuando estuve con Christian Domínguez, yo ya había terminado con Cueva meses atrás. Mi relación con Christian Cueva termina porque iba desgastándose de hace muchos años”, expresó.

