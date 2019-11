Christian Domínguez explicó porqué 'plantó' a Ethel Pozo y no se presentó en "El show después del show" | Fuente: Composición

Una de las últimas polémicas en las que se vio envuelto Christian Domínguez se dio cuando no se presentó al set de "El show después del show", conducido por Ethel Pozo, después de haberse comprometido a asistir. En esa ocasión, su mánager lo justificó y dijo que su ausencia se debió a un "problema con su camioneta en la carretera".

Sin embargo, Magaly Medina lo desmintió mostrando imágenes que revelaban que el cantante sí se encontraba en Lima.

Este jueves 21 de noviembre, Christian Domínguez llegó al set de Ethel Pozo y se volvió a justificar por su falta. "La cosa ha sido muy simple: yo siempre cumplo y respeto los acuerdos más que los contratos y todo el mundo lo sabe. [...] Cuando termino de estar en Latina inmediatamente me llaman para hacer una entrevista y yo les dije a todos: ‘Yo no voy a hacer nada’", contó en referencia al día en que asistió al programa "Válgame" a anunciar el fin de su relación con Isabel Acevedo.

"Los primeros que se comunicaron conmigo fueron de ‘En boca de todos’ y yo les dije dame tres semanas. [...] Para mí el canal es el canal, es un solo canal, fuera de la diferentes productoras que hay. Lamentablemente cada producción quería tener la primicia y yo no sabía eso", contó.





Sin embargo, y antes de presentarse en 'En boca de todos', Domínguez ya había aparecido en el adelanto de "El show después del show" para un entrevista exclusiva.

"La producción de 'En boca de todos' me llama y me dice que ya me había comprometido con ellos a que sea el primer programa en el que iba a estar y que querían la primicia", dijo.

Renzo Schuller tomó la palabra y le cuestionó a Domínguez porque no explicó ese compromiso a su producción y evitaba "quedar mal". "Por la coyuntura que estaba pasando ese momento y porque había una discusión entre ambas productoras preferí no hacerlo", explicó.

"Como artista uno decide qué hacer. A raíz de esto, que se manejó de esta manera yo pude haber dicho: ‘Ok, déjalo. No vamos’. Pero a mí si me mortifica porque yo soy el artista y al final de quien se habla es de mí y dije: ‘Lo que vamos a hacer es que vamos a ir, y yo voy a explicar qué pasó", finalizó.