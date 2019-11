Ethel Pozo responde sobre la polémica entre su madre Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez | Fuente: Composición

Tras el fin de la Teletón 2019, Gisela Valcárcel se vio envuelta en la polémica por una supuesto rivalidad con la productora ProTV, famosa por realizar los programas "Esto es guerra" y "En boca de todos", y un supuesto veto a Tula Rodríguez para que no participe en esta acción solidaria.

Ethel Pozo, hija de la conductora de televisión, fue consultada por la prensa sobre esta rivalidad y defendió a su madre. "Es totalmente mentira", respondió ante las declaraciones de Mónica Cabrejos en 'Válgame' que aseguró que Valcárcel y Pozo ignoraron a Tula cuando se encontraron con ella en los pasillos de América Televisión.

Además, también decidió responder frente a otra declaración similar que afirmaba que Gisela Valcárcel prohibió el ingreso de Tula Rodríguez a la iglesia a la que acude. “Lamento que una persona que ha estudiado periodismo hable sin ninguna prueba, eso si lo lamento. Dios es para todos, para todas las personas, para solteros, divorciados, homosexuales y heterosexuales, yo jamás voy a segmentar personas. Eso es totalmente falso, me da mucho pena”, dijo.

En un mensaje directo a Cabrejos, Ethel Pozo le pidió que mostrara las pruebas que defienden sus declaraciones. “Uno no puede decir cosas y nadie le pregunta de dónde sacas la fuente, los documentos, eso es falso”, finalizó.

GISELA SE DEFENDIÓ

Gisela Valcárcel se vio en el ojo de la tormenta, debido a que la productora ProTV, reconocida por realizar los programas "Esto es guerra" y "En boca de todos", no hizo participar a sus figuras por un presunto pedido de la popular 'Señito' de no reunirse con Tula Rodríguez.

Fue la misma Valcárcel, quien en conversación con RPP Noticias negó que esto haya ocurrido y precisó que lo más importante de la Teletón era recaudar el dinero que tanto necesita la clínica San Juan de Dios.

"La idea de la Teletón se podía desvirtuar. La atención se iba a distraer si Gisela y Tula desfilaban juntas. Que lo hagan cada una por su lado, esa hubiera sido una buena idea. Si alguien quiere la foto de Tula y mía, yo se las doy mañana, pero no me hubiera gustado que sea en la Teletón. No entiendo por qué me han metido en una problema tan feo y mezquino", dijo Gisela Valcárcel al programa "Encendidos" de RPP.