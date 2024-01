Christian Domínguez: 'Magaly TV' difunde chats que cantante mantenía con Mary Moncada

El programa ‘Magaly TV: La Firme’ reveló este martes unas conversaciones por WhatsApp que mantuvo Christian Domínguez y Mary Moncada en los últimos meses. El cantante es noticia desde ayer por una presunta infidelidad a su pareja Pamela Franco.

Domíguez, líder de La Gran Orquesta Internacional, la llamaba "amor" y le escribía de manera cariñosa para coordinar los días en que podía verse con la joven, quien viene ocasionalmente a Lima desde Estados Unidos.

“Oh, por Dios, eres una belleza. Blanquita bella. Te quiero mucho, eres una gran mujer, me encantó que estés en mi camino”, fueron algunos de los mensajes que le envió Christian Domínguez. También le escribía a su cuenta de Instagram para pedirle que se vean, por lo que no dudó en aceptar en ir a recogerla a las afueras de su edificio.

“Te voy a extrañar”, le escribía la joven al cantan de cumbia, quien le respondía de igual manera: “Te quiero mucho, eres una gran mujer, me encantó que estés en mi camino. (….) Pásala lindo con toda tu familia. Que Dios te bendiga en tu viaje. Yo también ya estoy en mi casa, disfruta mucho”, se lee en los chats.

Moncada declaró para Magaly TV

La joven aseguró a las cámaras del programa de espectáculos que conoció al líder de la Gran Orquesta Internacional hace unos meses y que ya habían salido. Añadió, que luego de ese encuentro el cantante la buscó nuevamente.

Ante lo difundido, el programa conducido por Magaly Medina señaló que contaban con información de que Christian Domínguez estaba engañando a su actual pareja y madre de su última hija.

Mary Moncada respondió al programa sobre sí tuvo relaciones sexuales con Christian Domínguez en un automóvil.

“[¿Hubo intimidad?] Pasó lo que tuvo que pasar… Yo no lo voy a negar. Quizás él va a salir y va a negarlo, yo soy una persona adulta y asumo lo que hago. Yo aquí no estoy haciéndole daño a nadie. A lo mejor no soy la única chica con la que he estado, a lo mejor tendrá mejor”, respondió.