Christian Domínguez: el DNI del cantante figura como divorciado y ya tiene planes de boda con Pamela Franco

Christian Domínguez reveló que finalmente se divorció de su exesposa Tanía Ríos luego de esperar 11 años de proceso. Para demostrarlo, el cantante de Gran Orquesta Internacional mostró su Documento Nacional de Identidad (DNI) durante la reciente emisión del programa América Hoy.

"La gente decía que me burlaba la situación, decían que me burlaba del proceso, decían que me burlaba del matrimonio, pero ya está"; manifestó el artista.

Una de las cámaras del magazín televisivo hizo un acercamiento al documento donde se pudo apreciar la palabra "divorciado" en el apartado de 'Estado Civil'. Al confirmar la noticia, una de sus compañeras del programa lo dejó casi sin palabras al preguntarle cuándo sería su boda con Pamela Franco, su actual pareja.

"Si Dios quiere y todo sale bien, el próximo año", respondió el cumbiambero sin dar mayores detalles de lo que tiene planeado para la ceremonia.

¿Podrían agrandar la familia?

En otro momento, Christian Domínguez habló sobre la posibilidad de tener un hijo más junto a Pamela Franco.

“Todavía no. Eso va a depender mucho de Pamela porque está avanzando con su trabajo, está creciendo más artísticamente y eso sería esperar un poco para que se siga consolidando. No es un tema sencillo. El salir embarazada y dar a luz es ‘sencillo’, pero la crianza es lo más importante y con todo lo que incluye”, mencionó.

Tania Ríos: ¿Quién la primera esposa de Christian Domínguez?

Tania Ríos inició su vida laboral muy joven, trabajando como bailarina en una agrupación musical. Fue allí que conoció a Christian Domínguez y empezaron una relación.

Ambos se casaron el 20 de febrero de 2002 en una íntima ceremonia que celebraron en la Municipalidad de Breña. Ella tenía 17 años y él 18. Sin embargo, su relación duró solo tres años.

Domínguez declaró en el programa de Magaly Medina que en 2015 firmó un documento que le entregó la la bailarina para divorciarse, pero quedó el trámite quedó estancado. Casi ocho años después, dijo que no había recibido ningún papel para formalizar su separación.

Desde entonces, el cantante fue relacionado sentimentalmente con varias firguras de la farándula como Vania Bludau, Isabel Acevedo y Karla Tarazona, con quien se casó de manera simbólica en marzo de 2014.