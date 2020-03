Cielo Torres recordó su paso por "Ojitos hechiceros". | Fuente: Instagram

Cielo Torres consiguió su papel más famoso en televisión como la malvada Sabrina en la telenovela "Ojitos hechiceros". Aunque la ficción terminó en el 2019, a la actriz la siguen llamando en la calle por el nombre de su personaje.

Ella admite que no le molesta, pero hay una pregunta que sí la descuadra. "Sí [me incomoda] que me digan: ‘¿Cantabas?’. Lo hago desde el 2007 que empecé en Agua Bella", sostiene.

La artista disfrutó su papel antagónico en "Ojitos hechiceros" y, aunque ha continuado en la actuación en otras ficciones como "En la piel de Alicia", nunca dejará de lado la música.

De esta manera, Cielo Torres lanzó recientemente su tema "Nunca es suficiente" en YouTube, que cuenta con más de 300.000 visualizaciones. "Gracias a Dios ya nos metimos en la preferencia de la gente", comenta al diario Trome.

PLANO SENTIMENTAL

Aunque le guste y su oficio sea el canto, no es su manera de conquistar. Si alguien que la pretende le pide que le cante, ella es tajante: "No lo hago y pienso: ‘Qué pesado’".

Asimismo, prefiere que una posible pareja no le hable todo el día de su carrera. "Es bonito, pero si todo el día pregunta lo que hago en la televisión o la música quiere decir que le interesa el personaje y no yo", recalcó.

Por ello, y otros temas como los celos, Cielo Torres considera que es "bien difícil que alguien entienda este trabajo" y pueda convertirse en una buena pareja.

En otro momento, la actriz y cantante admitió que tuvo una relación en la que hubo abuso. "Llegué a recibir maltrato físico. Fue una relación tóxica, porque perdoné", comenta para luego señalar que fue a terapia pero que su trabajo también la ayudó a salir adelante.