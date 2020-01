Cielo Torres denunció ser víctima de acoso: "Es humillante que me traten como un objeto"

Cielo Torres denunció haber sido víctima de acoso a través de las redes sociales. | Fuente: Instagram

La artista Cielo Torres, quien participó en la telenovela "Ojitos hechiceros", denunció que ha sido víctima de acoso a través de las redes sociales. Ella indicó que recibe mensajes "groseros e indignantes", que prefiere bloquear.

"Me siento muy intimidada porque soy víctima de acoso por redes sociales, espero que este año todo cambie", manifestó al diario "Trome". "Es humillante que me traten como un objeto o que me ofrezcan dinero", agregó.

La cantante Cielo Torres, quien se solidarizó con otras mujeres que han pasado por lo mismo, admitió que tenía miedo de hacer público lo sucedido. No obstante, se animó a raíz de una campaña para tomar conciencia sobre el acoso callejero, que hizo para una conocida marca de ropa.

Esta consistía en un video, que compartió en su cuenta de Instagram, donde la también actriz de "Ojitos hechiceros" contó los incómodos momentos que pasó cuando decidió vestirse con un look casual y caminar por algunas calles de Lima.

Cielo Torres celebró que su canción "Más fuerte" alcanzó 4 millones de visitas. | Fuente: Instagram

"¡Una ya no se puede vestir como quiere! Hoy salí a la calle con un conjunto que me encanta y es lamentable lo que me pasó", escribió en la publicación. La artista aguantó frases subidas de tono, palabras obscenas, incluso hombres que intentaron tocarla sin su consentimiento.

EL ÉXITO DE "MÁS FUERTE"

Dejando atrás los malos momentos, Cielo Torres celebró los logros conseguidos en el 2019. Desde su buena participación en "El dúo perfecto" hasta su trabajo en la actuación con "En la piel de Alicia" y el musical "Pantaleón y las visitadoras".

Sobre todo, recalcó su labor en la música. "En el 2019 retomé la música y mi canción 'Más fuerte' alcanzó 4 millones de visitas", subrayó.