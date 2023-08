Coco Marusix: "En cada trabajo que hago, siempre me propongo que tiene que salir bien"

Nacional Coco Marusix recuerda cómo influyó Yuri en su carrera como bailarina y artista.

Coco Marusix quien permaneció alrededor de 20 años alejada de la televisión y la actuación, volvió como protagonista de un nuevo videoclip de la banda Bala Perdida. Para contar su experiencia, la recordada vedette y cantante recordó en el programa Así Somos, de RPP Noticias, su trayectoria.

Como precursora del movimiento LGTBIQ, bromeó con su comunidad: "Cada vez le aumentan más letras, se van a acabar con el abecedario". Tras ello, comentó que, en la actualidad la gente está en fase de tolerancia, mas no de aceptación: "Cuando la gente no entiende o no conoce, no se abre mentalmente".

En los años 90, Coco Marusix se hizo más conocida después de aparecer en el programa de Jaime Bayly por lo que descartó que hayan tenido una relación: “Todo fue divertido. Me daba hasta miedo ir al programa. Como todo lo decía en doble sentido, me daba miedo de decir algo. No fuimos amigos en sí, solo amigos televisivos, no entablamos cercanía. No hubo romance, todo era una especie de libreto para que la gente la pase bien y para que nos divirtamos. Siempre me lo preguntan en la calle, pero no".

Su trayectoria siguió en el teatro donde inició como bailarina. "'El Apagón' es una de mis canciones favoritas y más pedidas de mi trayectoria como bailarina. La bailé en 1989 cuando recién salió. Hubo tiempo en que salí de gira y era mambera (bailaba mambo), así que hubo un tiempo en que estuve en Piura, Tumbes, se me acababa el repertorio así que veo una carátula de una mujer rubia y vi la canción 'Karma Chameleon', de Boy George, así que lo escuché en una versión más movida de Yuri y las bailaba".

Era una estrella en ascenso, pero Coco Marusix sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que casi la lleva a la muerte, por ello se alejó del mundo artístico. Sin embargo, 20 años después y ya mejor de salud, decidió formar parte del nuevo videoclip de Bala Perdida: “Me divertí, soy positiva. Cada trabajo que hago siempre tengo la mente en más, me propongo en lo que tiene que salir”.

Luego de estar alejada 20 años del ojo público, Coco Marusix regresa para protagonizar el videoclip de 'Volar', el nuevo sencillo de la banda nacional Bala Perdida. A esta producción audiovisual también se une La Uchulú, quien se ha vuelto popular en redes sociales debido a sus videos de cortes cómicos.

El tema forma parte de 'Ruge La Ciudad', título del primer disco de estudio de dicha agrupación que consta de 7 canciones, la cuales pretenden generar reflexión y conciencia en las personas. Tanto el tema como el videoclip ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales.

La historia se enfoca en Marilyn (Coco Marusix), una artista que vuelve al circo en donde brilló. Ella comienza a recordar no solo los momentos de gloria circense, sino también evoca la tragedia que sufrió fuera del mismo espacio: la transfobia.

El circo suele pensarse como un lugar de alegría, brillo, y de una eterna complicidad con la inocencia infantil; sin embargo, el videoclip asume los alrededores de este lugar como un espacio de violencia y peligro.

Por su parte, La Uchulú deja la comedia por un momento para hacer una solvente interpretación de corte dramático.