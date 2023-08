Jurado de 'El Gran Chef Famosos' le respondió a Jimmy Santi tras sus críticas: "Lo hemos tratado con respeto"

Jimmy Santi dejó la competencia de El Gran Chef Famosos en medio de polémicas. En primer lugar, hizo fuertes acusaciones contra Javier Masías y también dejó entrever que los jurados tenían cierto favoritismo con los demás participantes.

No obstante, el crítico gastronómico se pronunció sobre lo dicho por el intérprete de Chin Chin: “Él hizo un lindo trabajo en el programa. Me dio un poco de pena que se fuera como se fue porque aquí lo hemos tratado con mucho cariño y respeto. Dio mucho más de lo que se esperaba, por eso me pareció sorprendente que tuviera una reacción como esa (renunciar). No tengo mucho qué comentar, yo lo dije todo en ese episodio”, comentó.

Asimismo, Javier Masías confesó sentirse sorprendido por las declaraciones de Jimmy Santi, pero eso no opacó su participación ya que, cuando renunció, tuvo una linda despedida de El Gran Chef Famosos y su participación quedará en el recuerdo.

Por otro lado, Giacomo Bocchio negó que hayan tenido un trato diferente que con los demás participantes: “Yo no lo conocía personalmente, pero le di lo mejor de mí. Lo mejor que yo le podía dar. Guardo un recuerdo agradable de él. A veces no hay que aclarar porque uno oscurece”.

De la misma manera, Nelly Rossinelli dio su opinión sobre el extenso comunicado de Jimmy Santi: “Le guardamos un profundo cariño y respeto, eso siempre ha evidenciado programa tras programa. No creo que haya habido un trato diferente hacia él”, dijeron para Infobae.

La salida de Jimmy Santi de El Gran Chef Famosos

El último día de repechaje de El Gran Chef Famosos que fue a fines de julio, estuvo llena de sorpresas. Después de que cocinó el primer plato que era cebiche y el segundo, arroz con pollo y papa a la huancaína, el cantante Jimmy Santi decidió abandonar la competencia.

Luego de que pasaran al comedor para que los jurados probaran su platillo, el intérprete dijo que no probaría su preparación porque "ya no doy más". "Pase lo que pase, yo me retiro. Me retiro de este hermoso juego que me está haciendo daño. Tengo 76 años y ya no doy más, he tratado de cumplir, pero ya no doy más", se le escuchó decir mientras todos lo miraban con sorpresa.

El conductor José Peláez reveló estar triste por esta decisión de Jimmy Santi, pero la respeta: "Ha sido un honor para todos nosotros, te lo digo sinceramente, trabajar contigo. Te entendemos". Por otro lado, el juez Javier Masías, también se puso en el lugar del artista peruano quien quedó descalificado.

Sin embargo, su salida ha generado gran polémica y debate luego de las indirectas que el intérprete de Chin Chin publicó en sus redes sociales. "A buen entendedor... Tengo tanto por decir... Pero tomé la mejor decisión", escribió él en Instagram.

Más tarde, ante los comentarios y críticas de sus seguidores, quienes lo tildaron de mal perdedor, Jimmy Santi, fue tajante al responder: "Existe una sola verdad, sigan especulando, diciendo que es piconería que soy un mal perdedor, que soy egocéntrico. ¿Polémica? perdón, pero sabía desde un comienzo mis limitaciones, pero en un juego justo".