Connie Chaparro celebró su cumpleaños en cuarentena: "No puedo ser más bendecida"

La actriz y locutora Connie Chaparro celebró su cumpleaños durante esta cuarentena. En su cuenta de Instagram subió una serie de imágenes con su familia, en donde agradeció a cada uno de sus amigos, seguidores y familia por haberle enviado un mensaje. “Gracias familia por su amor, no puedo ser más bendecida”, escribió.

Chaparro compartió el momento con su esposo el también actor Sergio Galliani, el hijo de ambos y la madre de la locutora. La publicación ha sido comentada por seguidores de la actriz quienes también pasaron por la publicación para dejarle sus saludos cumpleañeros.

"Gracias familia por su amor, no puedo ser más bendecida. No hay 1 foto donde todos salgamos bien, pero que importa, así somos de verdad , uno más loco e intenso que el otro, los amo gracias por tanto tanto amor. Y gracias a mi familia que no está conmigo físicamente pero de corazón estamos unidos y extraño y amo demasiado", escribió Chaparro.

Asimismo, su esposo Sergio Galliani le dedicó una sentimental publicación también en su cuenta de Instagram a su esposo. “Gracias por todo... Por lo que das, por lo que piensas, por tus curvas y montañas, por tus ideas de libertad. Por ser mamá y ser bombero, por cuidarnos y nunca dejarnos caer. Por abrir las ventanas en este encierro, y que tu sonrisa nunca se apague como el sol al caer cada tarde”, escribió el actor.

“Toma mi mano y vamos a seguir volando tan alto, como siempre, y ahora más hasta alcanzar nuestros sueños... Te amo de día y de noche, en el encierro y en la libertad”, agregó.