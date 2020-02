Connie Chaparro se mostró agradecida con su esposo Sergio Galliani. | Fuente: Instagram / Connie Chaparro

Con un matrimonio de diez años, Connie Chaparro y Sergio Galliani son a estas alturas una de las parejas más sólidas de la escena local. Hace unos meses, el actor confesó a RPP Noticias que el secreto radica en equilibrar la vida familiar con la laboral.

Y, recientemente, Chaparro validó el buen momento que vive junto a su esposo al mostrarse agradecida con todo lo que ha aprendido a su lado. Así lo hizo saber durante una entrevista al diario Correo.

“Él [Sergio] es mi maestro, me ha enseñado a arriesgarme en la vida, a hacer todos mis proyectos, a creer en mí, a mandarme. Sergio siempre ha creído en mí y eso se lo agradezco muchísimo”, dijo la recordada Jimenita de “Así es la vida”.

UNA VIDA INTENSA

Por otro lado, la conductora de Radio Corazón se refirió al proyecto teatral “¡Soy intensa y qué!” que realiza junto a Angie Palomino y cuyas funciones son el 20 y 27 de febrero en La Estación de Barranco.

“Creo que somos mujeres luchadoras, mujeres intensas, que siempre estamos detrás de nuestros años, y la comedia es una puerta poderosa para transmitir mensajes a las mujeres por medio de la risa”, señaló la actriz.

Así, Chaparro se definió a sí mismo como alguien “intensa”, tanto en su trabajo como con sus relaciones. “He sido la intensa llorona. Gracias a esa intensidad vivo bien, vivo contenta. No me guardo las cosas y eso es parte de mi característica”, indicó.

Además, aseguró pronto retomará otra propuesta teatral llamada “Los marcianos llegaron ya” e, incluso, llevará al cine proyectos personales con su esposo.