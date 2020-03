Johana San Miguel y su positivo mensaje para sobrellevar la cuarentena. | Fuente: Instagram

La actriz Johanna San Miguel cumple con la orden de inmovilización social obligatoria, que ha dado el Gobierno para evitar la propagación del nuevo coronavirus en el Perú.

Sin embargo, la también presentadora de televisión no es ajena a las sensaciones de frustración o aburrimiento, por permanecer durante tantos días en su inmueble; por ello, Johana San Miguel dejó un positivo mensaje en sus redes sociales.

A través de Instagram, la recordada intérprete de 'Queca' recomendó a sus más de 945 mil seguidores a mantener la calma y cumplir con la cuarentena.

"Hay días donde me siento más tranquila y días donde me angustio. Supongo que a todxs nos pasa igual. Cuando eso pasa RESPIRO y me trato de escuchar. Sentirte a veces angustiada es normal, no es raro. Pero siempre habrá alguna manera de estar mejor", anotó.

Asimismo, dejó un positivo consejo para sobrellevar estos días, en los que todos deben permanecer en su hogar. "¿Sabes cuál es mi truco? Vivir este momento un día a la vez", indicó. "Buenas noches Peru lindo, esta chatita se va a dormir", concluyó Johanna San Miguel.

JOHANNA Y EL MATRIMONIO

Para Johanna San Miguel, quien suspendió su obra “Se busca marido cama adentro” por el coronavirus, asumir un compromiso puede causar temor debido a que “es una invasión a la privación”. “En mi caso, antes de pensar en eso, pienso: ‘miércoles, ¿cómo hago para darle ese tiempo si tengo tantas cosas por hacer?’”.

En ese sentido, la artista aseguró que, en el plano amoroso, “tendría que estar con una persona muy estructurada con sus propias cosas, donde se respete los espacios del otro”. Razón suficiente para ya no sentirse ilusionada con el matrimonio: “Antes sí, pero ahora ya no, descartado. A mí eso no me resuena”.