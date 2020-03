Las famosas peruanas enviaron mensajes por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo. | Fuente: Composición/Instagram

Este 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y las famosas peruanas enviaron mensajes para conmemorar la lucha por la igualdad. A través de las redes sociales, algunas personalidades de la farándula nacional como Tula Rodríguez, Maju Mantilla y Johanna San Miguel publicaron fotografías y reflexiones sobre el rol de las mujeres en el mundo moderno.

“Nunca te disculpes por ser una mujer poderosa. Siéntete orgullosa porque solo tú sabes lo que te costó llegar hasta acá. Disfruten su domingo”, escribió Magaly Medina junto a una fotografía que publicó en Instagram.

La ex Miss Mundo, Maju Mantilla, compartió una instantánea junto a su pequeña hija con motivo del Día de la Mujer. “Levantemos los brazos porque juntas, unidas, seguiremos apoyándonos para seguir llegando alto. Feliz día a todas las mujeres”, incluyó en la leyenda de la enternecedora imagen.

En ese sentido, la salsera Yahaira Plasencia felicitó a las mujeres y agradeció específicamente a su madre por ser un ejemplo en su vida. “¡Valientes, creativas, emprendedoras, intuitivas, luchadoras, apasionadas y mucho más! Somos valiosas, mujeres. ¡Hoy, mañana y siempre! Sobre todo a mi madre que es mi ejemplo. Feliz Día de la Mujer”, refirió la intérprete de “Y le dijo” en Instagram.

Por otro lado, Tula Rodríguez manifestó que la sociedad se encuentra lejos de poder celebrar el Día de la Mujer, pero agradeció haberse convertido en madre de su hija, de quien se siente muy orgullosa.

“En el Día internacional de la Mujer, estamos muy lejos de celebrar algo. Sin embargo, no hay día que pase que no agradezca desde el fondo de mi corazón ser una mujer con todas sus letras. Sí, el camino es más difícil eso es innegable, pero nada me hace sentir más orgullosa de haber dado luz a una vida que veo asombrada cómo día a día se transforma en una mujer maravillosa”, comentó a través de su cuenta oficial de Instagram.

En ese sentido, Marina Mora también dijo: “Sí, hemos logrado muchos avances para nosotras, pero esta lucha sigue en pie. Con amor, convicción, preparación y constancia lo lograremos. Feliz día, mujeres valiosas”.

Asimismo, Johanna San Miguel compartió una imagen reflexiva sobre los cambios positivos en el rol de las mujeres. “¡Tu voz es potente, úsala! Calladita no se nos ve más 'bonitas'. La lucha es de todas, todos los días. ¡Juntas y juntos! Ni un paso”, escribió la famosa actriz de televisión.