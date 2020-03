Johanna San Miguel afirmó no sentirse ilusionada con el matrimonio. | Fuente: Instagram / Johanna San Miguel

Entre la actuación y la conducción televisiva, Johanna San Miguel se desenvuelve en ambas ocupaciones con similar solvencia. Tras ser jurado en “Yo Soy” y tener una breve aparición como “investigadora” invitada en “La Máscara”, la actriz vive un buen momento profesional.

“Paz y tranquilidad”, dijo la presentadora en una entrevista a Correo, a propósito de sus expectativas de cara al futuro. “Estoy buscando poder conocerme más y aceptarme cómo soy, respetando mis espacios y procesos. Además, busco entender el mundo en el que vivimos y cuál es mi participación”, añadió.

Para Johanna San Miguel, que se encuentra presentando la obra “Se busca marido cama adentro”, asumir un compromiso puede causar temor debido a que “es una invasión a la privación”. “En mi caso, antes de pensar en eso, pienso: ‘miércoles, ¿cómo hago para darle ese tiempo si tengo tantas cosas por hacer?’”.

En ese sentido, la artista aseguró que, en el plano amoroso, “tendría que estar con una persona muy estructurada con sus propias cosas, donde se respete los espacios del otro”. Razón suficiente para ya no sentirse ilusionada con el matrimonio: “Antes sí, pero ahora ya no, descartado. A mí eso no me resuena”.

Johanna San Miguel se reencontró recientemente con Mathías Brivio, su excolega de "Esto es Guerra", durante el estreno de "La Máscara". | Fuente: Captura ("La Máscara")

LA ACTUACIÓN, SU ESENCIA

Desde sus inicios en “Carmín” hasta alcanzar una total popularidad en su papel como Queca en la recordada “Pataclaun”, la actuación marca la trayectoria de Johanna San Miguel en la pantalla chica y el teatro, al punto de que nunca pensó en dejarla, aunque se haya tomado algunas pausas.

“Nunca he pensado [en dejar la actuación], porque la actuación es mi esencia, pero sí soy una persona que le gustan los cambios. Estar mucho tiempo haciendo lo mismo es como no aprender, por eso siempre estoy haciendo diversos proyectos, ya sea un stand up, un libro, etc. Me gusta el movimiento”, señaló.

De allí que desde su primer paso como presentadora en el noventero programa “Yan Ken Po” hasta sus años en “Esto es Guerra” junto a Mathías Brivio, San Miguel conozca que el éxito televisivo obedece a una fórmula clara. “Asumo que [el éxito depende] del momento, del formato y de las personas que lo conforman. Por ejemplo, en ‘Pataclaun’ todos los astros estaban alineados para que funcionara”, puntualizó.