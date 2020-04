Daniela Darcourt envió emotivo mensaje a su hermana. | Fuente: Instagram

La cantante Daniela Darcourt utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje a su hermana, a quien no puede ver ni abrazar, debido a que ambas cumplen con la cuarentena por el nuevo coronavirus.

"Ella es mi pequeña hermana... La que me saca canas verdes, la que me roba la ropa, la que me ama a su manera, mi cómplice y compañera", inició su publicación en su cuenta de Instagram, en la que ya tiene más de dos millones de seguidores.

"Hoy, extraño más que nunca nuestras peleas, el ir a comprar cosas de vez en cuando y su compañía...", expresó Daniela Darcourt. "Rezo a diario para pronto poder abrazarla y volver a molestarla. Te amo, hermana @carolinadarcourt", añadió la artista.

Finalmente, la intérprete de "Señor mentira" instó a su fanáticos a cumplir con el aislamiento social obligatorio, que se ha ordenado para combatir la pandemia de la COVID-19, que ya ha dejado decenas de muertos en el país.

"#QuédateEnCasa para que pronto TODOS podamos volver a abrazar a los nuestros", concluyó Daniela Darcourt.

DARCOURT Y SU SUEÑO

Un mes antes de que la pandemia de la COVID-19 se propagara con fuerza alrededor del mundo, Daniela Darcourt pudo cumplir uno de sus sueños de infancia: viajar al exterior acompañada por su madre.

Dicho sueño se hizo realidad y así lo anunció la salsera a través de su cuenta de Instagram. “Ma, ¿recuerdas que cuando era niña te decía que algún día cuando sea grande daríamos la vuelta al mundo? Pues aquí vamos… Nuestro primer viaje internacional juntas, ma”, publicó.

La intérprete de “Señor mentira” puntualizó que el destino de su primer periplo al lado de su madre será a Argentina. “A recargar energías, relajarnos y disfrutar de todo lo bonito que la vida me está regalando”, escribió en la leyenda que acompaña su fotografía.