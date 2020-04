Tula Rodríguez se encuentra pasando la cuarentena junto a su padre de 78 años. | Fuente: Instagram

Tula Rodríguez se refirió sobre el cuidado de los adultos mayores durante la cuarentena. En estos momentos difíciles que atraviesa el país, la presentadora de televisión respeta el aislamiento social en compañía de su padre e hija.

La conductora recomienda a los peruanos que no se olviden de los adultos mayores en el hogar. Es decir, hacerlos sentir importantes hasta en las situaciones más complicadas, como cuando ella tiene ganas de llorar y es consolada por su padre Pedro Rodríguez, de 78 años.

“Hay que hacerles sentir que no están en el último lugar, al contrario, que se sientan importantes. Imagínate, con la situación que vivo mi papá es importantísimo en mi casa, para Valentina, para mí. Cuando tengo ganas de llorar abrazo a mi papá o llamo a mi mamá”, refirió Tula Rodríguez al diario Trome.

TAREAS DEL HOGAR

Sobre las costumbres, la conductora de “En boca de todos” considera que —a pesar de que los mayores sean de otra generación­— no solo las mujeres deben ayudar en casa, sino que también los hombres deben cumplir con las labores diarias.

“Él es de otra generación y con mis hermanas le decimos que debe dar el ejemplo. No pretendo que Valentina vea que el hombre se sienta y la mujer lo atiende. Entonces, trapeamos, barremos, mi papá se encarga de limpiar la terraza, yo la sala y el comedor, Valentina me ayuda con los cuartos, cada uno se encarga de tender su cama”, expresó.

En ese sentido, Tula Rodríguez aseguró que todavía comparte actividades con su padre y cuando necesita de un compañero de baile, él siempre está ahí para ella. La popular presentadora cree que existen formas de comunicarse con los adultos mayores, sin hacerlos sentir mal por ser dependientes de sus hijos o nietos.

“Si, también bailamos. A él no le gusta, pero lo agarro por el sentimiento y le digo: ‘quiero bailar, hace tiempo que no salgo. Si no está Javier, tú me tienes que abrazar’ y responde: 'Ya hija, ya. Por ahí lo agarro, hay que saber llevar a los abuelitos. Ahora soy cabeza de familia, pero para ellos tampoco debe ser fácil sentir que dependen de los hijos”, agregó.

Finalmente, Tula Rodríguez pidió que el amor hacia los padres, en su etapa mayor, no debería faltar.

“Hay que darles amor, porque cuando partan te vas quedar con la tranquilidad de que cumpliste con tus padres, con tus abuelos, aunque hayas cometido errores, porque somos seres humanos. Si das amor, recibes amor”, concluyó.