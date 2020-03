Tula Rodríguez se autodenomina "Cenicienta" ya que se la pasa limpiando su casa para evitar el coronavirus. | Fuente: Instagram

La conductora Tula Rodríguez confesó que mientras está en casa por la cuarentena obligatoria, se la pasa limpiando para cuidar la salud de su padre y su hija Valentina ya que son considerados como población vulnerable.

Además, aseguró que continuará en el programa “En Boca de Todos”, solo que ahora no están haciendo programa en vivo por las restricciones que le puso el canal para que nadie se contagie del nuevo coronavirus:

“Esta cuarentena la paso limpiando todo el día, jugando con mi hija (Valentina), hablado con mi papá, agradeciendo por la vida y la salud. En resumen: en modo Cenicienta”, aseguró la actriz.

En la entrevista que tuvo con el diario El Trome, Tula Rodríguez aseguró que en vez de “En Boca de Todos”, se transmitirá la novela “Yo no me llamo Natacha” ya que “América Tv y Pro TV están cuidando cada detalle y cuidando de nuestra salud, es por eso que aún no tenemos fecha (de regreso)”.

La conductora de televisión asegura que esta cuarentena se la pasa con su hija y su padre a quien hace unos días llevó a vacunarlo de Neumococo para que esté más protegido contra el nuevo coronavirus.

CUIDADOS CON JAVIER CARMONA

Tula Rodríguez contó que debe tener cuidados especiales con Carmona, quien sufrió un infarto en el 2018 y que desde entonces permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos.

“Gracias a Dios está seguro. Estamos tomando todas las precauciones del caso, sí pues es un paciente de alto riesgo. La persona que lo cuida, es una persona especializada en temas de salud. Por eso, le pido a la gente que tome conciencia, no salgan a la calle si no es necesario. Respetemos lo que digan las autoridades”, dijo la figura de América Tv a El Popular.

Tula Rodríguez detalló que visita frecuentemente a Javier Carmona, pero siempre toma las precauciones del caso. “Siempre tengo que ir a verlo. Pero tengo que estar desinfectada de la cabeza a los pies, y sin ninguna pizca de gripe”, indicó.