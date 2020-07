Jimmy Santi anuncia que se recupera favorablemente tras contraer COVID-19. | Fuente: Facebook

Santiago Farfán Holguín, más conocido como Jimmy Santi, confesó en una entrevista que se contagió de coronavirus, sin embargo, no sabía que lo tenía hasta que los síntomas empeoraron. El popular cantante de Nueva Ola comentó que todo comenzó con un dolor de cabeza y de cuerpo.

Sin embargo, no le tomó importancia, pero se preocupó cuando se dio cuenta que perdió el sentido del olfato y del gusto. “Tenía una señora venezolana que me ayudaba (en casa). Yo estaba en cama, no podía ni caminar. Al otro día, ella me llevó un jugo de naranja con papaya y al probarlo no sentía nada de sabor. Ahí me espanté. Comencé a oler cosas y nada, ni perfumes podía oler”, dijo a Radio Capital.

El intérprete de ‘Chin Chin’ confesó que, a pesar de haber llamado a la línea 113 del Ministerio de Salud, no pudieron atenderlo. “No me hicieron caso, les dije mi edad y todo. Nunca vinieron a hisoparme. Bueno, (un amigo) me recomendó un conocido suyo que es médico y hablé con el doctor, quien me preguntó por lo síntomas”, aseguró.

Después de que este profesional de la salud le diagnosticara la COVID-19, Jimmy Santi confiesa que se ha recuperado favorablemente de esta enfermedad:

“Tengo recién 20 días que ya estoy perfectamente. Hago mis ejercicios, he vuelto a vivir, gracias a Dios. Segunda vez que se me concede la chance de vivir porque en el 2002 yo tuve cáncer al hígado y no me trasplantaron. Ahora me salvé del coronavirus”, finalizó.

CIRUGÍAS ESTÉTICAS

Como dice el cantante nuevaolero Jimmy Santi, no es la primera vez que se encuentra grave ya que en el 2011, fue nuevamente internado en un hospital local debido a una grave obstrucción de las vías nasales que le impedían no solo respirar sino irrigar de oxígeno su cerebro.

“Esto me ha pasado porque a lo mejor me porté mal”, dijo en broma a las cámaras del programa ‘La Noche es Mía’, que en ese entonces era conducido por Carlos Carlín. “Lo único que quisiera es que mis cuerdas vocales no se vean afectadas”, añadió.

El reportaje sugiere que las múltiples intervenciones de cirugía estética a que ha sometido su rostro son las responsables de su actual estado de salud que va evolucionando favorablemente.