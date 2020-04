Katia Palma y su mensaje de agradecimiento al presidente Martín Vizcarra. | Fuente: Instagram

Katia Palma es una de la figuras de la televisión nacional que se ha unido a la campaña "Yo me quedo en casa", que impulsa el cumplimiento de la cuarentena obligatoria.

Esta vez, la también conductora de "Los reyes del playback" manifestó su admiración hacia el presidente de la República, Martín Vizcarra, quien viene tomando diversas medidas para vencer al COVID-19.

"Después de muchos años que Perú no tenía un buen presidente como lo es Martín Vizcarra. En el inicio de uno de los peores momentos del país, Vizcarra está afrontando esta pesadilla ecuánime, con mucho temple y lo más importante apoyando a la Nación en la medida posible", escribió la actriz en Facebook.

"Se le ve cansado, bajo de peso, sentimental y poniéndose un país al hombro. Mientras tú duermes o "te haces el sapo" escapándote del toque de queda, su equipo no debe ni dormir. No seas egoísta. Tal vez en otros momentos muchos estuviéramos muertos", añadió Katia Palma.

No obstante, la actriz recalcó que la política no es un tema que le guste, pero que su opinión era por lo que ha visto en el país durante su vida.

"OJO, no me gusta la política, solo veo con la sinceridad que lo hace, con ganas de combatir algo que NADIE sabe, y eso que a mis casi 40 he vivido gobiernos espantosos", indicó. "Se vienen cambios grandes que serán trascendentales para el país. Esto quedará en la historia", concluyó Katia Palma.