Mayra Goñi cantará para sus fanáticos en “Unidos: Concierto desde casa”, presentado por el Grupo RPP. | Fuente: Instagram

Para alegrar a las familias en sus hogares por esta cuarentena obligatoria, el Grupo RPP presentará “Unidos: Concierto desde casa”, una iniciativa que reúne a muchos artistas peruanos de diferentes géneros y será a favor de Cáritas del Perú y la campaña "Yo me sumo".

Entre los que formarán parte de este evento, se encuentra Mayra Goñi. En una entrevista con RPP Noticias, la también actriz confesó que se siente alegre de poder cantar para hacer más llevadero este aislamiento:

“Me parece increíble la iniciativa que está tomando RPP a beneficio de los niños Caritas del Perú, sobre todo el llevar alegría y distracción a muchos hogares en estos momentos difíciles que estamos viviendo”, aseguró.

También contó cómo es que se está preparando para dar una buena presentación ya que sus fanáticos estarán atentos con el enlace y les invitó a conectarse al concierto:

“La preparación en cuanto a lo musical es lo menos complicado, lo más difícil es poner la cámara y las luces perfectas. Este sábado 11 de abril no se pueden perder este gran momento a las 8 de la noche, no se lo pueden perder, la van a pasar increíble”.

"Unidos: Concierto desde casa" se transmitirá por la señal del Grupo RPP. | Fuente: RPP Noticias

LA CUARENTENA EN FAMILIA

Tras lo dictaminado por el presidente Martín Vizcarra, no se puede salir de casa salvo para emergencias ya que es la mejor manera de evitar que el nuevo coronavirus se propague. Por esa razón, Mayra Goñi comenta que el lado bueno de este aislamiento es que puede pasar más tiempo con su familia ya que por trabajo, es difícil que estén todos juntos:

“Necesitaba este tiempo para estar con mi familia. De hecho por trabajo, novelas que tenía que grabar, conciertos o viajes, no he podido compartir con ellos como hubiera querido. Siempre mi familia ha estado presente, pero físicamente no he podido estar mucho tiempo”.

Asimismo, la protagonista de “Los Vílchez 2”, aseguró que este es un gran momento para estar junto a las personas que más quieres: “Ahorita es el momento preciso, indicado y perfecto para unirnos y comunicarnos más. En mi familia la mayoría trabaja, para coincidir todos era difícil y estamos aprovechando este momento al máximo y respetando la cuarentena”.

Mayra Goñi y su nueva canción "Víctima". | Fuente: Instagram

AMOR EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

Como se sabe, Mayra Goñi y el cantante cubano Nesty, mantienen una relación que ha traspasado fronteras. Ambos artistas están cumpliendo con la cuarentena en sus respectivas casas y comenta cómo es ahora su romance “a distancia”:

“Son momentos difíciles, no sabemos cuándo nos volveremos a ver, no sabemos cuándo él (Nesty) pueda o yo salir del país, tratamos de comunicarnos al 100%, siempre estamos pendientes el uno del otro haciendo video llamadas”.

Aseguró también que espera reencontrarse pronto con su pareja cuando el aislamiento obligatorio acabe: “Lo más importante es mantenernos sanos y salvos, si nos cuidamos nosotros, cuidamos a nuestras familias, respetamos mucho esto de la cuarentena para que esto termino pronto y nos reencontremos”.

Mayra Goñi y Nesty están pasando la cuarentena separados y esperan verse pronto cuando esto acabe. | Fuente: Instagram

PROYECTOS EN TELEVISIÓN

Mayra Goñi es una artista completa. No solo canta, también baila y actúa, por esa razón, es una de las artistas peruanas que siempre vemos en las producciones de televisión, sin embargo, confiesa que tuvo que rechazar algunos proyectos por una sola razón: la música.

“Con el dolor de mi corazón, he rechazado algunas propuestas de series y novelas por ahora, porque quiero dedicarme a la música. Para los que siguen mi carrera, yo empecé cantando y en el camino salió la actuación. Es momento de retomar mi carrera musical, es importante seguir teniendo el apoyo de todos porque quiero representar a mi país de manera internacional”.

Cabe resaltar que podrás escuchar a Mayra Goñi en “Unidos: Concierto desde casa”, donde también participarán Anna Carina, Daniela Darcourt, Ezio Oliva, Yahaira Plasencia, Mar de Copas, Gala Brie, Mauricio Mesones, Pedro Suárez-Vertiz “La Banda”, Río, entre otros. La transmisión podrá ser vista a través de la señal de RPP TV, Capital TV y en Facebook Live.