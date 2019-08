Nesty y Mayra Goñi | Fuente: Instagram

Hace algunas semanas, Mayra Goñi fue anunciada como una de las nuevas concursantes de la segunda temporada del programa de Gisela Valcárcel “El artista del año”, hasta donde llegó con el objetivo de levantar la copa y así relanzar su carrera musical.

La actriz debutó en la actuación cuando era apenas una adolescente en “Yutu, la princesa amazónica” y tiempo después tuvo un rol protagónico en “Ven baila, quinceañera” y “Los Vílchez”. Al tener experiencia en la actuación y en el canto, decidió dar un paso adelante y concentrarse en la música.

Es así que ha sido vinculada con el cantante cubano Nesty, quien también forma parte del reality televisivo, luego de que compartiera varias fotografías en Instagram junto a él luciendo muy cariñosa. Sin embargo la actriz ha asegurado que pese a que se les ve juntos desde hace meses aun no han hecho oficial su relación.

"Todavía no se declara, pero nos queremos mucho y estamos disfrutando el momento. Y no quiero suponer que ya estamos, porque en un momento de mi vida me fue muy mal, yo creí que ya estaba en una relación y, al final, me terminaron diciendo, "yo nunca te dije para estar" (risas). Soy una mujer chapada a la antigua, y me gusta que me propongan empezar una relación", dijo la cantante.

Por otro lado, la artista aseguró que no le gusta verse involucrada en escándalos, pues desea destacar por su talento.

“Soy una artista que no necesita armar un romance o hacer escándalo para sobresalir, tengo talento y eso es lo más importante. A mí me importa lo que piensa la gente que me quiere y me conoce, quienes saben realmente la clase de persona que soy, después, lo que pueda decir el resto, si es armado o no, cada uno tiene derecho a opinar", agregó Goñi, quien estará en la pista de baile del conocido reality este sábado.