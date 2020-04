La verdad Muñoz se pasó con el albergue para personas indigentes en la plaza de Acho. Un tío mío que vivía solo, murió porque se quedó dormido de madrugada en la banca de un parque, a donde salió para darse una vuelta. Ni el guardián percibió su presencia. Fue repentino y muy chocante. Toda mi familia vive dolida hasta hoy por el tortuoso “si hubiera”. Si hubiera llamado. Si lo hubiera visitado. Si me hubiera preocupado por su insomnio. En fin. Por eso el albergue de Muñoz me toca el corazón. Así es Muñoz. Fue alcalde de mi distinto y lo volvió el lugar con más turismo del Perú, después de Machu Pichu. Y eso que Miraflores no tiene las casonas históricas que tiene Barranco o el Cercado de Lima. No conozco a Muñoz en persona, pero conozco muy bien su trabajo. Así que intuyo perfectamente su objetivo: Muñoz no quiere fallecidos por coronavirus en sus calles. Mi parecer no es errado, pues la revista TIME ha reconocido su albergue llamado La Casa de Todos, como un proyecto con un diseño y funcionalidad, muy por encima de cualquier albergue en EEUU. En el video a continuación, verán en cámara rápida, el fantástico levantamiento del famoso albergue y los increíbles detalles y servicios en su interior. Tomé imágenes de YouTube y las edité con mi canción Me Siento Mejor. Me emocioné mucho con la letra de mi canción y las escenas que usé. Ojalá yo hubiera podido hacer algo más por mi tío. Muñoz demostró, al igual que lo hizo en Miraflores, que es un alcalde que convierte ciudad que dirige, en una ciudad del primer mundo. Por eso hoy el mundo lo reconoce. Compartan por favor 🙏🏼. Difundamos nuestras grandezas. Buenos días amigos y feliz viernes para todos !!!