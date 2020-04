Emilia Drago cuenta cómo lleva su embarazo durante la cuarentena. | Fuente: Instagram

La actriz Emilia Drago pasa la cuarentena mientras su estado de gestación avanza, lo cual ha confesado no es fácil de llevar, pues además de algunos planes frustrados, las emociones mismas del embarazo la hacen vulnerable.

"Muchos me preguntan cómo estoy pasando la cuarentena embarazada, mi primera respuesta es ¡Bien!. Sin embargo, tampoco es que todo este bien bien", señaló en su cuenta de Instagram.

Junto con una foto en la que se aprecia su vientre, Drago, quien espera a su segunda hija, lamentó que no haya podido realizarse una sesión de fotos profesional como lo hizo con su primera bebé, entre otros planes.

"Como a muchas mamás, me ha pasado que no tenía muchas cosas listas. Sí pues, a pesar de tener muchas herencias de Luna para su hermanita, hay varias cosas que quería comprar y no he podido y no voy a poder. No logré hacerme una sesión de fotos bonita con mi panza. El cuarto de mi hijita no está listo, mandé a hacer algunos muebles que claramente no llegarán en estas semanas", comentó.

Sin embargo, esto no es lo más complicado de llevar el embarazo en confinamiento, pues a veces no encuentra un momento de tranquilidad en su hogar.

"Estoy en las últimas semanas y cada día me pesa más la barriga y tengo más cansancio, por lo tanto, es más difícil caminar, jugar con Luna, dormir, estar parada mucho rato, etc. Tengo muchos antojos o momentos en donde me provoca que me engrían, que me abrace mi mamá, ver a mis amigas, y claro, no se puede", explicó.

"A eso hay que sumarle un poquito de hormonas revueltas que también me hacen sentir rara, muchas veces frustrada, con ganas de llorar o ganas de no hacer NADA. Pero tampoco me puedo abandonar a ese sentimiento porque tengo una pequeña que da vueltas y vueltas todo el día y me necesita", añadió.

Pese a ello, Emilia Drago destacó la sensibilidad de su hija, quien a su corta edad le muestra su preocupación cuando la ve mal, por lo que recalcó que eso y su futura bebé le dan la fuerza para continuar durante esta etapa.

"En los pocos momentos que me siento o me da alguna contracción fuerte viene y me dice ....'Mamita tranquila, yo te cuido (me da un beso)... ¿Ahora ya jugamos?' jajaja", contó. "Son épocas difíciles. Claramente no me imaginé pasar mi embarazo así, pero siempre le pongo la mejor actitud a todo. Y por supuesto que hay momentos muy lindos y alegres. Lo mejor de todo es que ahora tengo dos motivos por los cuáles luchar día a día", concluyó la intérprete peruana.