Melissa Paredes y su preocupación tras enterarse de la operación de Rodrigo Cuba. | Fuente: Instagram

El futbolista que radica en México, Rodrigo Cuba, fue operado de emergencia de la rodilla y su esposa, Melissa Paredes, utilizó sus redes sociales para mostrar su preocupación ya que no puede estar con él este momento difícil porque el cierre de fronteras le impide viajar al país azteca.

Al mostrar imágenes del ex Alianza Lima en una camilla después de la operación, comentó cómo fue que se enteraron de su intervención y comunicó a sus fanáticos que ya se encuentra fuera de peligro.

“Les cuento que hace mucho tiempo no vivía este tipo de ansiedad. Ayer no pude dormir como hasta las 4 a.m. No lo logré, hoy se operaba mi esposo de la rodilla, en México, lejos de nosotras. Y de verdad que ufff, en qué escenario nos puso la vida. Lo más difícil de esta situación es definitivamente no estar a su lado”, comenzó su publicación.

Sin embargo, Melissa Paredes aseguró que todo salió bien y confesó que esta es una prueba que les pone la vida para comprobar de verdad que son una familia ya que se apoyan hasta en los momentos más difíciles a pesar de no estar cerca:

“Gracias a Dios la operación salió perfecta. De por si nos tocó un año súper complicado a todos, pero hoy quiero que sepan de que esta familia tiene un problema más, y estoy segura que como muchos en sus casas, pero también quiero decirles que vamos a salir de esta y nos vamos a volver a levantar”, concluyó.

Por otro lado, Rodrigo Cuba utilizó su cuenta de Instagram para comunicar a sus seguidores que la operación a la rodilla fue un éxito y contó cuál era la razón de su intervención quirúrgica:

“Gracias a Dios está mañana fui operado con éxito de mi ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Ahora toca recuperarme para regresar a lo que me apasiona. Quiero agradecer a mi esposa y a toda mi familia por el apoyo incondicional en esta difícil situación y por las oraciones elevadas”.