Daniela Camaiora, actriz de "Al fondo hay sitio", se convirtió en madre por primera vez. | Fuente: Instagram

La actriz Daniela Camaiora anunció por medio de sus redes sociales que se convirtió en mamá por primera vez. La recordada protagonista de “Al fondo hay sitio” compartió una serie de imágenes junto a su pareja y a su bebé recién nacida.

Al ver que su hija Ania llegó al mundo, no pudo contener su felicidad y contó una pequeña anécdota de cómo reaccionó su novia al verla: “Como el primer día los bebitos nacen hinchaditos y chinitos, Ricardo me dijo que cómo no le había confesado sobre mi amante chino”, se lee en su publicación.

Daniela Camaiora reveló que su parto fue natural, pero no fue nada fácil. “Esto está siendo mágico, hasta ahora no entiendo cómo he tenido a toda esta criatura dentro de mi cuerpo y como ha podido salir “por ahí “, pero lo hice, traje vida al mundo, y soy inmensamente feliz”, finalizó.

Muchos personajes del espectáculo nacional le dieron la bienvenida a Ania y felicitaron a la actriz por esta nueva etapa en su vida.

Su último trabajo en el cine peruano

La historia de la película “Doblemente Embarazada” cuenta la vida de Cristina (Carolina Cano), una joven que está a punto de casarse con Javier (Andrés Wiese), el amor de su vida.

Después de una loca despedida de soltera organizada por su mejor amiga Catalina (Daniela Camaiora), todo se sale de control, y semanas después Cristina se entera que está embarazada. El problema es que no sabe si el padre del bebé que espera es de su futuro esposo Javier o de Felipe (Nicolas Galindo), su exenamorado.

La cinta peruana se estrenó en diciembre del 2019 y es una de las comedias de Tondero en la cual también participa la actriz mexicana Maite Perroni.

