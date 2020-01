Carolina Cano tomó como referencia a la película "Bridget Jones's Baby" para dar forma a su personaje en "Doblemente embarazada". | Fuente: Composición

No es extraño que Carolina Cano haya elegido el camino de la actuación luego de estudiar Comunicación Audiovisual. Hija del recordado actor Carlos Cano y la actriz y directora Patricia Frayssinet, su entorno familiar marcó una carrera que ha cosechado hasta la fecha más de un papel memorable.

Uno de ellos, que se perfila a dejar huella en su trayectoria, es el que protagoniza en “Doblemente embarazada”, película producida por Tondero y en la que da vida a Cristina, una joven que tras salir embarazada trae consigo una serie de problemas al no saber cuál es el padre: si su novio o su expareja con la que tuvo un encuentro íntimo.

Se trata del primer rol protagónico de Cano en el cine y, según detalló a RPP Noticias, es una nueva inmersión en la comedia, un género que le gustaría explorar más a fondo. “Me encantaría poder hacer más, lanzarme más, tener diferentes personajes. Esta historia, como es real, tenía un montón de parámetros. Mi personaje tenía que ser recontra humana, tampoco es que haya hecho una payasada”, relató.

En ese sentido, la actriz confesó que buscó más de un referente para dar forma a su personaje, entre ellos el de Renée Zellweger en la cinta "Bridget Jones's Baby". “Tuve que ver varias veces Bridget Jones, vimos otra de padres, de pareja, de relaciones. Me he visto todas las películas que nunca había visto o he repetido comedias americanas para ver dinámicas”, manifestó.

VUELVE "AVENIDA LARCO: EL MUSICAL"

Por otro lado, otro momento clave en la trayectoria de Carolina Cano fue cuando formó parte del elenco de “Avenida Larco: el musical”, obra de teatro que inspiró, más adelante, la película “Av. Larco”, que también protagonizó. Tras cuatro años de estrenado el musical, Cano contó a RPP Noticias que la obra será repuesta en mayo de 2020.

“Estoy muy feliz por eso, porque es una obra que amo y me voy a reencontrar con todos mis compañeros. Hay algunas pequeñas modificaciones por cuestión de tiempo”, dijo la actriz que también tuvo apariciones en la serie “Al fondo hay sitio”.

Asimismo, Cano reveló que participará en una obra de teatro en el Teatro Pirandello, aunque no dio mayores detalles al respecto. “Tengo un año teatrero y me hace muy feliz”, señaló.

En cuanto a su incursión en la televisión, luego de tener apariciones en “De vuelta al barrio”, la intérprete de “Asu Mare” indicó que también integra el reparto de “Llauca”, serie producida por Jorge Carmona en la que actúa Gisela Valcárcel y que retrata a uno de los barrios más conocidos del Callao: Los Barracones.

EL DATO

“Doblemente embarazada” se estrenará este 9 de abril. Desde Punta Hermosa, el actor de 36 años mostró los detrás de cámaras de una sesión fotográfica con el elenco de la cinta. La historia de la película cuenta la vida de Cristina (Carolina Cano), una joven que está a punto de casarse con Javier (Andrés Wiese), el amor de su vida.

Después de una loca despedida de soltera organizada por su mejor amiga Catalina (Daniela Camaiora), todo se sale de control y, semanas después, Cristina se entera que está embarazada. El problema es que no sabe si el padre del bebé que espera es de su futuro esposo Javier o de Felipe (Nicolas Galindo), su exenamorado.