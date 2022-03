La cantante Daniela Darcourt le recomendó volver a Brunella Torpoco volver a la música. | Fuente: Composición (Instagram)

Hace poco, la cantante Brunella Torpoco anunció su retiro de la música. Distintas artistas lamentaron su decisión, pero la salsera Daniela Darcourt le recomendó, recientemente, que volviera al espectáculo cuando lo crea necesario.

En el programa "El reventonazo de verano", la intérprete de "Señor Mentira" afirmó que comprendía la postura tomada por Torpoco, pues ella misma también atravesó por momentos difíciles en su trayectoria que no ha sacado a la luz.

"Yo me he caracterizado por ser una persona muy honesta, a veces muy crudo, muy fría para muchas cosas, de hecho, parte de mi historia como artistas, digamos que el 90% de la gente no lo sabe, y en su momento preferí que así sea", dijo.

Luego, añadió: "Justamente por cuidarse, por temor, por venderle el sueño a gente que no se preocupa por ti. Simplemente es una cuestión de llenar bolsillos, de ver un beneficio empresarial, no se preocupa por ti. Creo que eso es lo que le está pasando a Brunella".

El consejo de Daniela Darcourt a Brunella Torpoco

Después de reconocer que entendía la situación de Brunella Torpoco, Daniela Darcourt se animó a darle un consejo con el fin de que no se retire totalmente de la música, sino que vuelva al cabo de un tiempo en el que pueda recapacitar.

"[Le diría] que no se rinda y que aprenda a hacer sus cosas ella sola, que tome este momento de receso para liberarse, pero que recapacite un poco ella. Tómate el tiempo que sea necesario, la gente ya te sigue, la gente ya te quiere y vuelve con súper fuerza", señaló.

"Talento tiene, el Callao te apoya, la gente que está en el medio también te apoya, conmigo cuenta", precisó Daniela Darcourt.

Brunella Torpoco: ¿Por qué se retiró de la música?

El pasado 18 de marzo, la salsera Brunella Torpoco anunció su retiro de la música a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. El motivo de esta decisión, según la propia artista, es por la seguridad y tranquilidad de su familia.

"Gracias infinitas a toda la gente que me apoyó en este corto tiempo que he estado en los escenarios. He tomado la triste decisión de alejarme de la música por la seguridad de mi familia y mi tranquilidad", dijo la cantante nacional tras aclarar que ya no aceptará más contratos de trabajo.

De acuerdo al comunicado, Brunella Torpoco afirmó que sus sueños en el mundo de la música se vieron truncados por la delincuencia e inseguridad que azota a varias zonas del Callao. Aunque quiso dejar en alto el lugar donde se crió, la salsera sostuvo que no la dejaron cumplir ese deseo.

"Prefiero dejar todo de lado porque mi familia es más importante para mí que cualquier cosa en el mundo. Por ellos me rompía el lomo trabajando para darles una mejor vida sin hacerle daño a nadie. En estas últimas presentaciones daré todo en el escenario", manifestó.

