Daniela Darcourt cantará en el amistoso Perú vs. Paraguay: "Alentar a la Bicolor siempre será especial"

Daniela Darcourt será la artista encargada de realizar el espectáculo este viernes 7 de junio en el estadio Monumental durante el amistoso que disputarán las selecciones de Perú y Paraguay. Por medio de un video difundido en sus redes sociales este martes, la Bicolor informó que la salsera nacional dará un espectáculo ante los miles de asistentes que estarán en Ate.

Del mismo modo, la propia Daniela Darcourt instó a los peruanos a asistir al encuentro de Perú y Paraguay a través de un video con el fondo musical de 'Probablemente', uno de sus grandes éxitos.

"Alentar a la Bicolor siempre será algo muy especial. Es por eso por lo que estaré este 7 de junio junto a nuestra selección disfrutando con buena música. ¿Ya compraste tus entradas? Vamos, Perú. Ahí nos vemos", expresó la salsera de 27 años.

Este será un espectáculo especial de Daniela Darcourt pues será el último encuentro en casa de Perú antes del inicio de la Copa América. Posteriormente, los dirigidos por Jorge Fossati irán a Estados Unidos para disputar otro encuentro con El Salvador, el 14 del presente mes.

Daniela Darcourt saluda a Tito Nieves por su cumpleaños

Daniela Darcourt dedicó un saludo de cumpleaños al cantante Tito Nieves. Por medio de un post en Instagram, la intérprete de 'Señor mentira' publicó un video de hace cinco años con un mensaje dedicado al salsero puertorriqueño, a quien considera su "padre musical".

"Hoy cumples un año más de vida y no puedo estar más feliz por eso. Amado papi, gracias por todas las risas y buenos momentos que me regalas siempre (...) Si algo he aprendido de ti a lo largo de todos estos años, es que no importa que tan difícil, duro y oscuro se ponga todo, una sonrisa siempre ha sido y será la solución a todo", escribió la artista peruana.

Del mismo modo, Darcourt saludó a Janette Nieves, esposa de Tito Nieves, por ser siempre "cómplice de las locuras y a toda la familia por siempre sumarse sin pensarlo". "Qué sean millones de años más juntos. Te amo, te amamos con toda el alma, Tito Nieves. Orgullosa de ser la nena de papi", añadió.

Daniela Darcourt tuvo su primera nominación en los Latin Grammy

En noviembre, Daniela Darcourt tuvo su primera participación en los Latin Grammy 2023 donde fue nominada a ‘Mejor álbum tropical’ con su álbum ‘Catarsis’. Sin embargo, el premio fue concedido al Grupo Niche y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia por su álbum Niche Sinfónico.

“Gracias familia Latin Grammy por el reconocimiento a mi esfuerzo y al de todo mi equipo. Gracias por dejar que Perú esté presente. Feliz, honrada y agradecida con la vida por permitirme estar aquí celebrando en grande que los sueños sí se hacen realidad”, escribió la cantante en su Instagram.

