"Es mi Instagram, ¿no puedo sacarlas?": Ana Paula Consorte habla de fotos borradas con Paolo Guerrero

Ana Paula Consorte respondió ante los rumores de una supuesta ruptura con Paolo Guerrero ¿Qué originó la especulación? Resulta que hace unos días la modelo brasileña decidió borrar las fotos que tenía con el futbolista peruano en su cuenta oficial de Instagram haciendo que varios medios aviven la noticia de un rompimiento.

Ante esto, Ana Paula Consorte hizo un live en sus historias de la mencionada red social. La también influencer respondió algunas preguntas de sus seguidores que no dudaron en consultarle sobre las fotografías eliminadas donde lucía con el deportista de 40 años.

"Yo saco las fotos (con Paolo Guerrero) porque quiero, es mi Instagram, ¿Por qué me dicen tóxica? ¿No puedo sacar lo que quiero de mi Instagram?", expresó Consorte, quien usaba una polera rosada mientras respondía ante las preguntas.

En otro momento, la madre los dos últimos hijos de Paolo Guerrero aseguró que le empezaron "a gustar los chismes" desde su estadía en nuestro país. "Ahora que me quedo acá en Perú me gustan los chismes. Tengo que mirar para saber qué es lo que está pasando porque pasa muchas cosas que no es", sostuvo.

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero tiene dos hijos: José Paolo y Paolo André.Fuente: Instagram (guerrero9)

Ana Paula Consorte entrevistó a Paolo Guerrero en su nuevo programa en YouTube

El último 26 de mayo, Ana Paula Consorte estreno su nuevo programa en YouTube teniendo como primer invitado a su actual pareja, Paolo Guerrero. En la conversación, el popular 'Depredador' contó detalles de cómo inició su relación con la modelo brasileña.

"Te mandé un mensaje y me choteaste no sé cuántas veces (…) Me hiciste sufrir tanto, estaba detrás de ti", recordó el futbolista. Guerrero también mencionó que no estaba seguro de si ella quería salir con él. "Habíamos quedado y ni siquiera me respondiste. Fuiste mala", le dijo.

Posteriormente, Ana Paula Consorte le preguntó a Paolo Guerrero sobre una próxima boda. "Sobre la boda, ¿para cuándo?", señaló Consorte. "¿Boda? ¿Qué tiene? ¿Cómo que cuándo? No hemos llegado a hablar sobre cuándo nos vamos a casar, pero algún día, seguro”, respondió Guerrero.

Ana Paula Consorte también le preguntó al integrante de la Selección Peruana si quería tener más hijos. Ante esto, Paolo, quien ya tiene dos hijos con ella, respondió que "no". "Cinco están súper bien, pero uno nunca sabe. Por ahí que viene uno más (…) más adelante", acotó.

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero contaron detalles de su relación en programa de YouTube. | Fuente: Instagram (anapaulaconsorte_)

¿Cuántos hijos tienen Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero?

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero tienes dos hijos juntos: Paolo André, quien nació en abril de 2023, y José Paolo, quien vino a este mundo en enero de este 2024.

Por su parte, Ana Paula Consorte tiene otra hija llamada Manuela Consorte, de diez años, fruto de la relación que tuvo con el futbolista brasileño Maicosuel Reginaldo de Matos.

Antes de André y José, hijos con Ana Paula Consorte, Paolo Guerrero ya tenía tres hijos: Diego Enrique (con la brasileña Maria Irene Santana Baltar Nuerberger), Alessio (con la alemana Larissa) y Naela (con la peruana Katia Montenegro).

Ana Paula Consorte reaccionando en vivo a los comentarios de Magaly Medina y Laura Borlini en #MagalyTvLaFirme: “ahora que estoy en Perú me gusta el chisme” 🫢👇🏼 pic.twitter.com/7c04nljk80 — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) May 31, 2024

