"Es un hombre increíble": Daniela Darcourt desborda amor y elogios hacia su pareja Waldir Felipa

Más enamorada que nunca. Hace una semana, Daniela Darcourt reveló su relación con el bailarín Waldir Felipa a través de sus redes sociales. Hoy la cantante habla abiertamente sobre su romance y expresa su felicidad: "Llegó Wally a mi vida y ahora estoy súper bien".

► "Supe que viviría en tus ojos para siempre": Daniela Darcourt confirma romance con Waldir Felipa

En una entrevista con América Espectáculos, Daniela compartió: “Nos conocimos hace muchísimos años. Tenemos una historia detrás de escena y creo que la gente sabe, porque me conoce, que nunca he sido de ventilar mi vida personal (...) Soy honesta, se lo cuento a la gente y, digan lo que digan, es mi vida y yo decido qué hacer".

La cantante también expresó su tranquilidad respecto a las opiniones externas: “Yo no me meto en la vida de nadie para que no se metan en la mía". Continuó diciendo: "Estoy en un momento de mi vida bastante bonito y eso es lo principal para mí (...) He aprendido que si no vives por ti y para ti, la vida se te pasa”.

¿Qué dijo Daniela Darcourt sobre su relación con Waldir Felipa?

Horas después, el programa América Hoy mostró imágenes de Daniela Darcourt saliendo de uno de sus conciertos durante el fin de semana. Aunque no se aventuró a decir que Waldir Felipa es el amor de su vida, la cantante expresó su confianza en la relación y en que no necesita la aprobación de nadie para sentirse bien.

“Tiene su nombre bien ganado, su espacio bien merecido en el ámbito en el que se desarrolla. Estoy orgullosa de él como amiga, persona, profesional y pareja. Es un hombre increíble”, comentó a las cámaras.

Daniela también reflexionó sobre su evolución personal: “Estoy en un momento de mi vida bastante diferente. He madurado y crecido mucho en muchos aspectos”. Cuando se le preguntó si Waldir era el hombre ideal, ella respondió con una sonrisa: “Tiene el 90% de las cosas que me gustan, así que vamos a ver cómo termina ese otro 10%”.

Por su parte, Waldir Felipa también fue abordado por las cámaras del programa. Al ser consultado sobre su relación, Waldir aseguró que están “felices y contentos”. Cuando la reportera le mencionó que hay mucho amor en el aire, él agregó: “Demasiado”.

