"Supe que viviría en tus ojos para siempre": Daniela Darcourt confirma romance con bailarín Waldir Felipa

Daniela Darcourt puso fin a los rumores sobre su vida amorosa al confirmar su relación con el coreógrafo y bailarín Waldir Felipa. La especulaciones del romance se intensificaron luego de que ambos compartieran un apasionado beso durante una presentación en un programa sabatino.

A través de una publicación en Instagram, Felipa dedicó un mensaje a la salsera que adjuntó con una serie de fotos románticas junto a ella. En el texto, el bailarín expresó sus sentimientos por la artista: "…pensaría que en mi vida ya existías, antes de tener yo vida, así estaba escrito".

La dedicación fue correspondida rápidamente por Daniela Darcourt, quien respondió en el mismo post con otro mensaje: "Supe tan solo con verte que viviría en tus ojos para siempre".

El beso que avivió los rumores de romance entre Daniela Darcourt y Waldir Felipa

La relación entre Daniela Darcourt y Waldir Felipa se convirtió en tema de conversación luego del beso que compartieron en la transmisión del décimo aniversario del programa Sábado con Andrés el pasado 7 de septiembre.

Durante la presentación, la cantante, conocida por éxitos como Señor mentira y Probablemente, habló sobre su carrera y su más reciente álbum Renacer.

Sin embargo, el momento que capturó la atención de los televidentes fue la presentación en vivo del tema Amor mío, que tuvo a Felipa en su elenco de baile. Ambos protagonizaron una sensual coreografía que culminó en un apasionado beso, desatando aún más las especulaciones sobre su romance.

Un nuevo capítulo en el amor para Daniela Darcourt y Waldir Felipa

Waldir Felipa se hizo conocido gracias a su participación en programas de televisión y su colaboración con diferentes artistas de la música peruana. Además de su carrera profesional, Felipa llegó a aparecer en titulares del mundo del entretenimiento por su romance con la argentina Belén Estévez, relación que se hizo pública tras su participación en el reality de baile de Gisela Valcárcel.

Por su parte, Daniela Darcourt, aunque ha mantenido un perfil bajo de su vida privada, se supo que en diciembre de 2023 dio por concluida su relación que mantenía con Jeremy Montalva, integrante de su orquesta.

"A estas alturas de la vida, yo le diría a la gente que busquen su tranquilidad, su paz. No hay que ser necios y decir, ‘yo me quedo’ de terco o terca y no. No hay que esperar odiarse para recién (terminar). Yo creo que es sano que las parejas se den un espacio y respiren", dijo la cantante en esa ocasión.

