Daniela Darcourt: "Sea Sergio George o cualquiera, no voy a permitir que nadie se burle de mi trabajo"

La salsera Daniela Darcourt reafirmó sus palabras contra Sergio George y aseguró no estar arrepentida de sus comentarios:

“Nadie tiene derecho a pisotear los sueños, porque aquí no se trata de eso, he leído algunos comentarios que dicen: ¿Qué cosa quieres? ¿Qué venga el mismísimo Michael Jackson y haga bibidi bobidi bum y ya te hagas famoso? No se trata de eso, se trata de que todo sea justo, por el camino del bien, por lo leal”, dijo la intérprete.

Por otro lado, Daniela Darcourt no teme que Sergio George utilice sus contactos para, posiblemente, perjudicar su carrera musical:

“Si yo me atreví de decir lo que dije, no para que muchos compañeros me respeten, la verdad que no busco eso. Lo dije por experiencia personal. No me arrepiento haberlo dicho, porque muchos compañeros me han dicho 'Ahora te van a lapidar, no te van a contratar porque él es muy poderoso'”.

“Sea Sergio George, o menganita, quien sea, no voy a permitir que nadie nunca se burle de mi trabajo, del trabajo de mi equipo y sobre todo de mis sueños”, comentó para América Espectáculos.

¿Qué dijo Daniela Darcourt sobre Sergio George?

Daniela Darcourt criticó a Sergio George después de que su colega Farik Grippa lo acusara de un presunto “contrato abusivo”.

“Es una pena para muchos que lo hemos admirado durante mucho tiempo, que esté inmiscuido en este tipo de escándalos, pero internacionalmente también ha tenido ciertos problemas. Compañeros, infórmense bien, no le vendan sus sueños a nadie”, dijo la intérprete.

En otro momento, Daniela Darcourt le mostró su apoyo a Farik Grippa y contó que también ha pasado por lo mismo y, a pesar de no ser una amiga cercana, le escribió un mensaje además de una recomendación.

“Lo único que les puedo recomendar, colegas, es que lo que rápido viene, fácil se va. Nos desesperamos por una posición, por salir en una alfombra, por tener una nominación”, comentó para América Hoy.

Para finalizar, Daniela Darcourt se refirió a Sergio George y aseguró que no trabajaría con él en la actualidad: “Yo al inicio dije que sí trabajaría (con él), pero hoy por hoy, teniendo una experiencia pasada, yo me atrevería a decir que no trabajaría con ninguna persona que se burle de los sueños”.