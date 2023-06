Sergio George le responde a Daniela Darcourt: "Enfócate en tu música, no en chismes"

Cansado de que hablen de él sin pruebas, Sergio George decidió responderle a Daniela Darcourt, después de que la salsera asegurara que es una persona que “se burla de los sueños” y aconsejó a los artistas nacionales a no relacionarse con su productora.

En una transmisión en vivo por medio de su cuenta de Instagram, se le notó visiblemente molesto y le contestó lo siguiente: “Me da mucha lástima que el artista que es muy talentoso se ve obligado a meterse en chismes para que salgan en televisión, para que hablen de ellos. Es un círculo vicioso. Todo comienza con el artista, tiene que hacer buena música. Enfócate en tu música”.

También se refirió a la polémica con Farik Grippa: “¿Estafador? ¿En qué estafé? ¿Incumplimiento de contrato? ¿Cuál incumplimiento si tú nunca sacaste música? Saca tu música. Me gustaría que me dijeran cómo he lucrado yo”, comentó.

Cabe resaltar que Sergio George compartió un comunicado a la prensa donde aseguró que el intérprete peruano “decidió irse de la compañía y no sacar la música que ya se había grabado. Queremos dejar claro, además, que el señor Grippa no está prohibido de hacer presentaciones, eso es falso”.

Daniela Darcourt apoya a Farik Grippa

Daniela Darcourt se unió a las críticas contra Sergio George después de que su colega Farik Grippa lo acusara de perjudicar su carrera musical. Como se recuerda, el artista contó que inició un proceso legal en contra el productor y la disquera 'Chim Pum Music' tras las aparentes 'trabas' que le pusieron desde que firmó contrato.

“Es una pena para muchos que lo hemos admirado durante mucho tiempo, que esté inmiscuido en este tipo de escándalos, pero internacionalmente también ha tenido ciertos problemas. Compañeros, infórmense bien, no le vendan sus sueños a nadie”, dijo la intérprete de ‘Señor mentira’.

En otro momento, Daniela Darcourt le mostró su apoyo a Farik Grippa y contó que también ha pasado por lo mismo y, a pesar de no ser una amiga cercana, le escribió un mensaje además de una recomendación.

“Lo único que les puedo recomendar, colegas, es que lo que rápido viene, fácil se va. Nos desesperamos por una posición, por salir en una alfombra, por tener una nominación”, comentó para América Hoy.

Asimismo, Daniela Darcourt se refirió a Sergio George y aseguró que no trabajaría con él en la actualidad: “Yo al inicio dije que sí trabajaría (con él), pero hoy por hoy, teniendo una experiencia pasada, yo me atrevería a decir que no trabajaría con ninguna persona que se burle de los sueños”.