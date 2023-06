Brunella Torpoco aconseja a Farik Grippa: "Antes de firmar, uno debe leer bien el contrato"

La polémica que envuelve a Farik Grippa y Sergio George sigue sonando en la industria musical nacional. Tras la opinión de Daniela Darcourt, otra salsera que se animó a mostrar su posición fue Brunella Torpoco.

Si bien es nueva en este mundo, la intérprete aconsejó a su colega que, antes de firmar un contrato con algún productor, esté acompañado de un abogado o alguien que tenga conocimiento para que no después no haya problemas:

“Uno siempre tiene que leer antes de firmar, porque un contrato es muy sagrado, porque tú firmas y puedes estar entregando tu carrera o algo”, dijo Brunella Torpoco para América Espectáculos. Como artista musical, aseguró que le envía todo su apoyo a Farik Grippa, sin embargo, no puede dar fe de lo que hizo Sergio George.

“No he trabajado con él, he conversado sí, es todo un caballero, yo vengo trabajando con varias personas también pero no necesariamente he tenido que firmar un contrato”, agregó. “Sergio George viene apoyando a varios talentos aquí en Perú y eso es bueno porque es diferente trabajar aquí en Perú que en otros países. Sergio tiene cultura sobre la música (...) O sea no es malo trabajar con alguien, lo malo no es leer bien los contratos”.

¿Qué opina Sergio George de Brunella Torpoco?

En agosto de 2022, en la televisión había un programa de Gisela Valcárcel llamado "La gran estrella". En este reality de canto, Brunella Torpoco estuvo apoyando a uno de los participantes y como jurado estaba el productor musical Sergio George. Tras escucharla interpretar, ponderó el desempeño de la cantante con una opinión positiva que fue respaldada por Yahaira Plasencia.

"No la conozco, pero me encantó, lo que ha hecho ella es una cosa fenomenal en una industria tan difícil. La felicito mucho a ella, me gustaría conocerla en persona algún día. Yo le mandé un mensaje cuando pasó eso a través de Instagram y luego después ella me empezó a seguir, no sé por qué", bromeó al final Sergio George.

Al escuchar esto último, Yahaira Plasencia manifestó: "Brunella Torpoco es muy talentosa, salseras y mujeres al poder, claro, aprovechen chicas que está Sergio aquí". Y su productor acotó: "Es muy talentosa, me impresionó muchísimo, tiene un gran futuro".

Plasencia y Sergio George, precisamente, formaron parte del panel de especialistas del extinto programa "La gran estrella", el 'reality' de Valcárcel. Brunella Torpoco participó del espacio como refuerzo del concursante Manuel Aumaitre, que había caído en sentencia.