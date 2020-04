Daniela Sarfati responde a usuario que le dijo que se veía mal por ser vegana: "Me amo y me acepto como soy"

Daniela Sarfati responde a usuario que dijo que se ve enferma por ser vegana. | Fuente: Instagram

Pese a que está alejada de la pantalla chica, la actriz Daniela Sarfati mantiene sus redes sociales activas, en las que además comparte sesiones de meditación, durante la cuarentena.

Esta vez, la artista publicó la captura de un mensaje enviado por un usuario de la red social, en la que la criticaba por su apariencia física y que consideró que es una consecuencia a su opción de ser vegana.

Ante ello, Sarfati dejó un extenso mensaje en el que hizo reflexión sobre el amor propio y aclaró que hay días buenos como malos, los cuales no oculta, pues recalcó que es algo normal y que no tiene nada que ver con el veganismo.

"Me hizo reafirmar que no tengo que ser perfecta, que si un día me siento mal, no tengo que ocultarlo. Lo importante es seguir, y anoche compartí Meditación sin importar como me sintiera ( gracias una vez más por respirar juntos) Me hizo recordar que soy humana. Y cuando estoy menstruando me puedo sentir fatal los primero días", escribió.

"Que mi peso no es un requisito para ser aceptada o no (felizmente ya superé mis temas con la alimentación) ahora me amo y me acepto como soy. Que soy vegana por los animales, por el planeta, no para pertenecer o ser la imagen de un grupo. (Debo reconocer que el veganismo me presenta personas extraordinarias, gracias por estar siempre)",añadió.

Finalmente, la intérprete peruana agradeció al cibernauta dicho mensaje, que la hizo recordar que lo más importante es " lo que uno transmite con amor y amabilida".

"Vivamos con menos filtros, más naturales y aceptándonos como somos, Maravillosamente imperfectos", concluyó Daniela Sarfati.