"Nunca es demasiado tarde para ser quien quieres ser": Dayanita confirma su regreso a 'JB en ATV'

El regreso de Dayanita a JB en ATV causó sorpresa entre los seguidores del programa humorístico. Como se sabe, la actriz cómica tuvo una salida abrupta del espacio televisivo, debido a conflictos recurrentes con la producción de Jorge Benavides, principalmente a causa de sus constantes indisciplinas.

Sin embargo, todo apunta a que la artista asimiló la lección aprendida durante su ausencia y expresó su emoción ante su regreso a la televisión a través de las pantallas de ATV.

"Nunca es demasiado tarde para ser quien quieres ser. Por eso, este sábado regreso con fuerza al programa que es mi segunda familia y que me permitió crecer como artista", dijo Dayanita en Instagram al compartir el video promocional de este sábado.

Así fue el regreso de Dayanita a JB en ATV

En una entrevista con Trome, Dayanita reveló que no pudo contener las lágrimas al recibir las cálidas palabras de Jorge Benavides y al experimentar el cariño de sus compañeros de elenco, quienes celebraron su regreso.

"Muy bonito. La pasé genial, me emocioné al verlos, todos me quieren y lloré cuando Jorge me dedicó unas palabras. Yo no pensaba que me tenían tanto cariño, pensé que lo había perdido, pero sigue intacto y al volver he llenado ese vacío que me faltaba, me siento feliz de reencontrarme con Gabriela (Serpa), Pachi, Martín Farfán, Yuquita, Cachito, todos", precisó.

Sobre su reencuentro con Jorge Benavides, Dayanita reveló que hubo una reunión previa a mitad del año pasado para calmar las tensiones y enmendar los errores derivados de su indisciplina. La actriz expresó haber pedido disculpas en ese momento.

Sobre su participación en el programa de Ernesto Pimentel, Dayanita explicó que su contrato terminó el 31 de diciembre y admitió no haber sabido manejar las situaciones adecuadamente en ese momento. Aunque agradeció el apoyo del creador de la 'Chola Chabuca', finalmente decidió volver a JB en ATV.