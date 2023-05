Dayanita reconoce haber cometido indisciplinas en "JB en ATV": "No lloro para dar pena"

Dayanita volvió a referirse sobre las declaraciones que dio Jorge Benavides sobre su salida del programa ‘JB en ATV’. Durante la última emisión en ‘El reventonazo de la chola’, la actriz cómica admitió haber cometido actos de indisciplina y que fue por ello por lo que se decidió su partida.

“La verdad es que ellos me separaron del programa (JB en ATV) por mis actos de indisciplina que yo hice. Reconozco que yo hice un acto de indisciplina. Yo asumo mi responsabilidad”, expresó la artista transgénero el último sábado 20 de mayo.

Seguidamente, Dayanita señaló que las lágrimas derramadas anteriormente, en diversos programas de televisión cuando contaba sobre lo que pasó en ATV, fueron verdaderas. “Sé que cometí errores y de esos errores aprendí, y sigo aprendiendo. Como se lo dije a todo el mundo, yo no lloro para dar pena o lástima, sino que soy una persona sentimental”, dijo.

Dayanita ha trabajado más de 5 años al lado de Jorge Benavides, quien es considerado su 'padre televisivo'. | Fuente: Instagram

En otro momento, Dayanita persistió en su versión de que no tenía contrato con Jorge Benavides, quien dijo que sí lo tenía. “Cuando me entero, me comunico con mi abogado y me dice que, si está el contrato”, reveló JB en ‘El valor de la verdura’.

Ante esto, la artista respondió: “Si alguien afirma decir que yo tenía contrato no hubiese hecho lo que sigo haciendo de ir a otro lado a presentarme porque yo también se que si firmas un contrato tienes las cláusulas que te ponen ahí y tienes que cumplirlas”.

Dayanita cuenta que se va de viaje por un mes

Por otro lado, Dayanita anunció que tomará unas vacaciones a Europa para olvidar las críticas recibidas tras las revelaciones que dio Jorge Benavides sobre su salida del programa en ATV.

“Me voy por un mes, me voy de viaje. Uno por trabajo y otro por querer olvidar todo lo que estoy pasando”, contó.