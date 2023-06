'La Uchulú' encaró en vivo a 'Dayanita': "Estabas en otro canal y ahorita estás de arrimada"

Dayanita y ‘La Uchulú’ protagonizaron un tenso momento en la emisión del programa El Reventonazo de la Chola el último sábado 3 de junio. Fue durante el sketch “Lo que no me gusta de ti” que la actriz cómica criticó primero a su colega por haber dicho, según ella, que no iba a incursionar en la televisión por el éxito que tenía como youtuber.

“Lo que no me gusta de ti es que dijiste que nunca ibas a estar en la televisión porque ganas más en tu programa de Youtube y sin embargo te veo pegado a La Chola Chabuca”, expresó la exintegrante de ‘JB en ATV’ a ‘La Uchulú’.

Seguidamente, la humorista respondió a Dayanita: “Lo que no em gusta de ti es que estabas en otro canal y ahorita estás de arrimada aquí en América Televisión”, provocando la risa de sus compañeros en el programa y del mismo Ernesto Pimentel.

Dayanita contó detalles de su separación del elenco de Jorge Benavides en ATV. | Fuente: América tv

Luego de lo dicho por ‘La Uchulú’, la actriz cómica Dayanita le increpó: “Lo que no me gusta de ti es que mensualmente te pagan en tu canal de Youtube y todo para que vayas a pechar a tu novio”.

Esto provocó que la pucallpina le contestara: “Lo que no me gusta de ti es que paras a todos lados con tu novio. ¡No te vaya a hacer infiel hija!”, provocando la evidente molestia de Dayanita.

Dayanita ha trabajado más de 5 años al lado de Jorge Benavides, quien es considerado su 'padre televisivo'. | Fuente: Instagram

Dayanita a ‘La Uchulú: “Tú y yo tenemos lo mismo”

Dayanita también supo responderle a ‘La Uchulú’ en el sketch ‘El Juzgado de la Chola’, donde se quejó con Ernesto Pimentel por haberle puesto solo un personaje que la imita mientas que a ‘La Uchulú’ le colocaron tres.

“Cholita, antes de venir acá hemos coordinado nosotras dos. No me parece justo que a ella le hayas puesto tres y a mí me has puesto uno. No me parece justo, cholita”, expresó.

Esto hizo que ‘La Uchulú' se refiera a lo dicho por Dayanita: “Cholita, es que en el elenco hay varias flaquitas, no hay muchas gorditas, pues”, provocando la incomodidas de la exparticipante del elenco de Jorge Benavides.