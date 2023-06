Ernesto Pimentel sobre Dayanita: "Está en nuestros planes tenerla en 'El reventonazo de la Chola'"

Perú Ernesto Pimentel espera que Dayanita forme parte del elenco de "El reventonazo de la Chola".

Ernesto Pimentel visitó el set de Así Somos, programa de RPP Noticias, donde despejó las dudas sobre el futuro de Dayanita tras su salida de 'JB en ATV'. "Espero que terminando este mes firme contrato porque me dijo que se iba a ir a Europa, entonces yo dejé todos los planes por eso. Sabe que está en nuestros planes tenerla en el programa ('El reventonazo de la Chola') y chambear con ella, me cae muy bien", dijo.

Asimismo, descartó tener enemistad con Jorge Benavides: "Nosotros vamos a trabajar como hacemos, es jornada ininterrumpida, hay normas, además, esto no es el colegio. No tenemos malentendido con Jorge Benavides, los que compiten son los programas, no las personas. Nosotros estamos consolidados como el programa de mayor audiencia".

Como se recuerda, Dayanita estuvo presente como invitada en 'El reventonazo de la Chola' donde afirmó que desde su retiro del espacio humorístico de ATV, ha recibido una serie de insultos en redes sociales que prefiere no leer. "Me choca demasiado. Como yo siempre se lo digo a muchos, para mí vivir todo esto es nuevo", indicó.

Fue después de este momento que Ernesto Pimentel le preguntó si seguía teniendo un contrato con 'JB en ATV'. Para sorpresa de muchos, Dayanita reveló que "no había firmado ningún contrato". "Estuve cinco años casi, trabajando, pero solamente dos años firmé contrato", detalló.

Luego agregó: "[En la última etapa] solo era como un: 'Dayanita, continuamos el otro año'. Eso era con la productora". La actriz cómica se volvió popular en la pantalla chica peruana al integrar el reparto del show de Benavides.

Ernesto Pimentel está feliz por el estreno de 'Chabuca'

"Hoy les abro mi corazón para contarles que se viene un gran desafío para mí: 'Chabuca', la película' pronto se hará realidad", escribió Ernesto Pimentel en su cuenta de Instagram. Con ese entusiasmo que lo caracteriza, la figura de la televisión agradeció a sus miles de seguidores por siempre acompañarlo en su travesía artística.

"Lo poco o lo mucho que he conseguido, como llegar a la televisión, pisar tarimas de teatro, vivir la magia del circo, el salto a la pantalla grande ha sido por ustedes, mil gracias", refirió. "Les dedico este hermoso proyecto que se viene madurando hace cuatro años con una alegría inmensa", agregó con el reel de su película.

Ernesto Pimentel también aseguró estar con mucha ilusión por el nuevo afiche de "Chabuca", donde abre su corazón para contarles su vida. "No ha sido un proceso sencillo, por eso estoy muy agradecido con Tondero y Miguel Valladares quienes han hecho posible que esta película empiece a volar", comentó.

También dijo estar contento de reencontrarse con Jorge Carmona, quien asumirá la dirección de la película y con el equipo de guionistas Mariana Silva, Ítalo Cordano y Christopher Vásquez, quienes pusieron espacios "que no sabía que mi corazón aún guardaba".

"Quiero agradecerle a todo el equipo de Tondero, a Miluska Jacome y a todos los involucrados en este gran proyecto. Sinceramente les pido que esperen Chabuca en su estreno en cines, en donde acompañarán mis pasos por las risas y el recuerdo, pasos que tuve que recorrer para lograr todo lo que he podido alcanzar gracias a su compañía", acotó la popular Chola Chabuca.