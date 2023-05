Dayanita responde a Jorge Benavides por llamarla "malagradecida": "El dinero no me va hacer creída"

Dayanita volvió a aparecer en el programa Mande quien mande para brindar su descargo frente a las declaraciones de Jorge Benavides, quien terminó calificándola como una "malagradecida" tras su abrupta salida de JB en ATV. La actriz cómica dijo que en ningún momento se expresó mal de su "padre televisivo" ni de sus excompañeros del programa, por el contrario, asegura que siempre fue agradecida.

"Ante todo, quiero agradecer a todos. Como en su momento siempre agradecí, hasta el día de hoy sé que no hablé mal de mi exjefe, ni de mis excompañeros. Siempre, como se lo he dicho, estoy agradecida con todos, con mi exjefe porque gracias a él y el programa he recibido el cariño de todas las personas", expresó.

Aunque reconoció haber cometido faltas cuando trabajaba con Jorge Benavides, ella mencionó que esos temas laborales los trataba con Karin Marengo, productora de JB en ATV y esposa del imitador.

"Sí hice una llamada, no a él, a su esposa, y no es porque yo sé a dónde arrimarme, pero era la única persona con la que yo conversaba, tanto en temas laborales como de permisos. Yo quise aclarar las cosas con ella, yo no me sentía bien al regresar, tenía unos planes de viaje por un mes a Europa y no quería faltar", comentó Dayanita.

La joven también aclaró que el dinero no la ha cambiado, y pese a que en redes sociales la tildan como creída, ella se considera una persona maravillosa.

"Yo nunca me he expresado mal, yo donde voy siempre hablo bien de todos, el dinero no me va hacer creída porque yo siempre voy a ser tal cual, que sea seria fuera de mi trabajo es diferente, pero yo soy una excelente persona, maravillosa y no vengo a llorar y dar pena para buscar trabajo”, acotó.

¿Qué dijo Jorge Benavides sobre Dayanita?

Jorge Benavides respondió por primera vez a Dayanita sobre su polémica salida de JB en ATV. El cómico contó su verdad en una parodia de 'El valor de la verdad'.

Algunas de las respuestas de Jorge Benavides que se compartieron en el programa conducido por Magaly Medina, el comediante se mostró ‘dolido’ por las declaraciones de Dayanita en El Reventonazo de la Chola.

“Si, es malagradecida porque fui yo quien la sacó del lugar donde estaba. Gracias al programa y a mí, llegó hasta donde llegó, pasó de ser una persona totalmente desconocida y se convirtió en una persona popular, querida, admirada por miles y miles de personas”, comentó.

Además, Jorge Benavides dijo que con el tiempo vio cómo algunas actitudes cambiaron. “Vi cómo iba evolucionando, cosa que me alegra mucho porque aprendió bastante de los consejos que yo le daba, pero también me fui dando cuenta que se iba como que transformando y eso debido a que obviamente fue pasando el tiempo, comenzaron a llegar los canjes, más trabajo, más dinero, más poder adquisitivo. Entonces, eso normalmente pasa por qué es humano y a algunas personas les hace cambiar”, agregó.

Finalmente, comentó que ella no tiene los pies sobre la tierra. “Si tú no tienes a una persona que te sepa aconsejar para poner tus pies sobre la tierra, entonces pasa lo que pasó con ella, se mareó y cambió muchísimo, totalmente cambiada de lo que llegó a lo que se fue”, finalizó.