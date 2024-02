Dayanita habló de su salida de 'El reventonazo' y la promesa que hizo a JB para volver a su programa

Dayanita hizo su aparición en el programa Magaly Tv La Firme para hablar de su breve paso por El reventonazo de la chola y su inesperado regreso a JB en ATV. Ella explicó que dejó el programa de Ernesto Pimentel porque su contrato llegó a su fin y, aunque le ofrecieron renovarlo, ya tenía un acuerdo de palabra con Jorge Benavides.

Como se sabe, la actriz cómica tuvo una salida abrupta del espacio televisivo, debido a conflictos recurrentes con la producción de JB, especialmente a causa de sus constantes indisciplinas.

Durante la entrevista con Magaly Medina, Dayanita contó lo que le prometió a Jorge Benavides para reincorporarse a su elenco: "Le prometí portarme bien, serle fiel y ya no faltar nunca más, es que ya aprendí", aseguró.

Dayanita admite que se dejó llevar por la fama

Sobre sus indisciplinas y las recurrentes faltas al programa de Jorge Benavides, Dayanita reconoció que en un momento dado, pudo haberse dejado llevar por la fama.

"A veces nos equivocamos. Yo traté de conversar... siempre he pisado tierra, pero a mí me pasó, sí me mareó un poco, no digo que no, lo reconozco a pesar de todo lo que ha pasado. Llegó una persona que me sentó y decirme las cosas, si tenemos un poco de fama, no podemos creernos superior a los demás", admitió.

Sin embargo, todo apunta a que la artista asimiló la lección aprendida durante su ausencia y expresó su emoción ante su regreso a la televisión a través de las pantallas de ATV.

"Ahora nadie me dice nada, al contrario, me han abrazado, cuando yo llegué todos me abrazaron", mencionó.

En cuanto a la presencia de Topito, su expareja, en JB en ATV, Dayanita aclaró que si bien existe un contrato para evaluar su desempeño laboral, no fue una condición impuesta por ella.

"Mis carteras las cargo yo, es su carro, no es mi carro", afirmó en respuesta a las preguntas de la presentadora sobre por qué el cómico es ahora parte del elenco.

Así fue el regreso de Dayanita a JB en ATV

En una entrevista con Trome, Dayanita reveló que no pudo contener las lágrimas al recibir las cálidas palabras de Jorge Benavides y al experimentar el cariño de sus compañeros de elenco, quienes celebraron su regreso.

"Muy bonito. La pasé genial, me emocioné al verlos, todos me quieren y lloré cuando Jorge me dedicó unas palabras. Yo no pensaba que me tenían tanto cariño, pensé que lo había perdido, pero sigue intacto y al volver he llenado ese vacío que me faltaba, me siento feliz de reencontrarme con Gabriela (Serpa), Pachi, Martín Farfán, Yuquita, Cachito, todos", precisó.

Sobre su reencuentro con Jorge Benavides, Dayanita dijo que hubo una reunión previa a mitad del 2023 para calmar las tensiones y enmendar los errores derivados de su indisciplina. La actriz expresó haber pedido disculpas en ese momento.

