"Está mal asesorada": elenco de 'JB en ATV' indignado con Dayanita por "hablar mal" de Jorge Benavides

Las declaraciones de Dayanita sobre el vínculo laboral que tuvo con Jorge Benavides no han caído nada bien a sus excompañeros de JB en ATV. Ellos consideran que la actriz cómica fue desleal con la persona que le dio la oportunidad de darse a conocer en un programa de televisión de señal abierta.

Aunque 'JB' no ha querido manifestarse, fue su hermano Alfredo Benavides quien habló sobre el polémico proceder de Dayanita.

"No me parece importante responder ante una cosa así. Solamente voy a decir una cosa; poner en cuestionamiento la forma, el trato de trabajo, los años de experiencia y el enseñar de Jorge... todo el país se ha dado cuenta de que no puedes ir en contra de alguien que es correcto y que ni siquiera ha salido a responder", mencionó.

"Yo tengo 30 años de carrera artística y he visto pasar montones de personas exactamente igual. Espero que no sea otro caso de esos, pierden la cabeza y de ahí pasan", sentenció para las cámaras del programa Magaly Tv, la firme.

Más críticas contra Dayanita

Alfredo Benavides no es la única persona que cree que las malas decisiones pasan factura. El cómico Danny Rosales, quien hace años recomendó a Jorge Benavides incluir a Dayanita al elenco, no dudó en criticarla.

"Le dije que piense bien antes de hablar. Conociéndola, está mal asesorada... las malas decisiones te pasan la factura", sostuvo en el programa de Magaly Medina.

Martín Farfán, otro de los integrantes del elenco de JB en ATV, coincidió con Rosales resaltando que la actriz cómica debe ser agradecida con la persona que le dio trabajo.

"Creo que uno debe respetar el trabajito y ser agradecido; de repente se mareó, como se dice, porque a todos le puede pasar, pero es una chica que tiene mucho talento y yo sé que esto le va a servir para su futuro. Su círculo no la está asesorando adecuadamente", expresó.

Hace unos días, Karin Marengo, productora de JB en ATV y esposa de Jorge Benavides, dijo que Dayanita no debería hablar mal de sus excompañeros porque -según resaltó- siempre la trataron bien.

"No está bien que no hable bien del lugar que le dio tanto tiempo trabajo, el dejar entrever algo... nosotros siempre la hemos tratado con mucho respeto y cuidado, como a todos nuestros talentos, nunca hemos estado en escándalos. De todo corazón que le vaya bien, lamentablemente no se portó bien con nosotros y tiene derecho a seguir trabajando", comentó Marengo a Trome.

Las declaraciones de Dayanita contra Jorge Benavides

Dayanita se presentó el último sábado en el programa conducido por Ernesto Pimentel, 'El reventonazo de la Chola'. Allí, se refirió al vínculo laboral que mantuvo con 'JB en ATV' hasta principios de abril de este año, mes en que anunció su salida oficial.

Al principio, la intérprete afirmó que desde su retiro del espacio humorístico liderado por Jorge Benavides ha recibido una serie de insultos en redes sociales que prefiere no leer. "Me choca demasiado. Como yo siempre se lo digo a muchos, para mí vivir todo esto es nuevo", indicó.

Fue después de este momento que Pimentel le preguntó si seguía teniendo un contrato con 'JB en ATV'. Para sorpresa de muchos, Dayanita reveló que "no había firmado ningún contrato". "Estuve cinco años casi, trabajando, pero solamente dos años firmé contrato", detalló.

Luego, Dayanita agregó: "[En la última etapa] solo era como un: 'Dayanita, continuamos el otro año'. Eso era con la productora". La actriz cómica, como se recuerda, se volvió popular en la pantalla chica peruana al integrar el reparto del show de Benavides.

Dayanita quiere formar parte de 'El reventonazo de la Chola'

Dayanita también admitió que en algún instante, después de su salida, tuvo el deseo de regresar a 'JB en ATV'. Sin embargo, luego de meditarlo, prefirió continuar su propio camino. Un rumbo que de momento la ha llevado a 'El reventonazo de la Chola', programa del que espera formar parte.

"Me encantaría trabajar con ustedes, me encantaría estar feliz al lado de ustedes... Hay gente que critica sin saber la realidad de las cosas. Yo antes de salirme del otro lado, tuve una conversación vía WhatsApp y vía teléfono y yo decidí dar un paso al costado, porque también tenía que cumplir otras metas", afirmó.

La actriz subrayó no ser "mal agradecida" con Jorge Benavides, ya que "desde el inicio estuve ahí". "A pesar de mis desvelos, de mis trasnochadas, siempre estuve ahí", destacó.