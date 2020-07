Deyvis Orosco celebra el cumpleaños de su padre, Johnny Orosco, con inéditas fotos. | Fuente: Instagram

El vocalista de Grupo Néctar, Deyvis Orosco, celebra el cumpleaños de su padre, Johnny Orosco, con imágenes inéditas de ambos. El artista compartió una publicación en sus redes sociales con el siguiente mensaje: “¡Un abrazo hasta el Cielo! FELIZ CUMPLEAÑOS PAPÁ”, se lee.

En Instagram, el intérprete de “No te creas tan importante” comparte imágenes con su padre y esta no ha sido la excepción. Además, le rindió homenaje uniendo sus voces para lanzar una nueva versión de la canción “Pecadora”.

A través de sus redes sociales, el popular ‘Bomboncito de la cumbia' anunció el lanzamiento de este sencillo, que incluye una gráfica que conmemora el recuerdo de su padre. “Hoy la vida me permite cumplir una meta más, pero esta vez no es solo ¡siento tu mano caminado con la mía como cuando estabas vivo! Lo que sentí trabajando esta canción no se puede describir”, escribió Deyvis Orosco.

La canción, publicada en la plataforma de YouTube, ha sido un éxito, pues a pocas horas de su estreno, ya ha logrado más de 13 mil reproducciones y cientos de comentarios.

Johnny Orosco y todos los integrantes del Grupo Néctar fallecieron en un accidente automovilístico en Argentina. Los artistas peruanos murieron después de caer por la autopista 25 de mayo, en el barrio San Cristóbal de la ciudad de Buenos Aires.

EL PARECIDO ENTRE DEYVIS Y JHONNY

Deyvis Orosco aseguró que guarda más de una similitud con su padre Jhonny; entre ellas, el carisma y facilidad de caer bien a la gente. No obstante, consideró que también se parecen mucho en la lucha y entrega de ir tras sus sueños.

“Además de ese carisma, nos parecemos mucho en la lucha, su entrega y las ganas de siempre querer más. Por más difícil que sean las circunstancias, no vamos a dejar que nada nos venza. Eso es lo que estoy haciendo”, sostuvo el cantante de cumbia al recordar a su padre fallecido en el 2007.