Deyvis Orosco y su donación al Comando COVID de Lima Norte. | Fuente: Instagram

Deyvis Orosco decidió enviar una donación al personal que trabaja en el Comando COVID de Lima Norte, exactamente en “El Huaralino” ya que desde hace unos días, el Ministerio de Salud (MINSA), instaló una base para brindar atención.

El cantante de cumbia es consciente de la falta de implementos y material por lo que quiso entregar cubrebocas para que ellos eviten contagiarse del nuevo coronavirus ya que están expuestos.

“La guerra no se enfrenta desde lejos, todos somos uno y vamos a salir de esta”, dijo Orosco en un enlace en vivo para el programa “América Hoy”. Además, agregó que estos implementos están hechos por un grupo de emprendedores peruanos:

“Estamos haciendo donaciones para toda la gente que está en primera línea de batalla, tenemos que cuidarnos a ellos, estamos haciendo entrega. He comenzado esta iniciativa con unos muchachos que están fabricando protectores faciales y luego quiero llevar esta ayuda a todos”, aseguró.

Por otro lado, su novia, Cassandra de la Madrid, le dedicó unas tiernas palabras a Deyvis Orosco por su gran labor, sin embargo, tiene miedo que se contagie: “Llevas ya varias semanas planeando todos los donativos y lugares que apoyarás y cada vez que escucho uno más sumarse a la lista mi corazón se agranda y encoge a la vez”.

A pesar de ello, la modelo asegura que el cantante es un buen hombre y siempre tiene en sus pensamientos a sus fanáticos quienes lo ayudan a ser mejor profesional y persona: “La verdad es que no me hubiera enamorado de ti si no fueras así, entregado y comprometido con tus valores e ideales. Porque me repites y me repites que es momento de devolver todo el cariño que la gente te ha dado, porque no serías quien eres sin ellos”.