"Con 17 años, decidió traerme a este mundo": Ethel Pozo y su mensaje a Gisela Valcárcel por el Día de la Madre

En el marco del Día de la Madre, Ethel Pozo compartió en redes sociales una sentida dedicatoria para su madre, la conductora y empresaria Gisela Valcárcel. Acompañando un video de su reciente viaje a España y al ritmo de la canción Dancing Queen de ABBA, la también presentadora de televisión recordó el inicio de su historia juntas: una maternidad precoz llena de valentía y amor.

“Justo como dice la canción, ‘Only 17’, y es que mi mami me tuvo a esa edad. Súper chiquitita, con solo 17 años, decidió traerme a este mundo, ser valiente y asumir toda la responsabilidad que eso conlleva, ¡no sé cómo lo hizo!”, escribió Ethel en Instagram. “Feliz día, mamita. Gracias por tu infinito amor y todos tus esfuerzos por sacarme adelante. Te amo”, agregó.

La publicación también destacó el vínculo cercano que ambas comparten. “Entre las tantas cosas positivas de tener una mamá joven, es que ahora compartimos reels y videítos como este”, comentó con humor y ternura.

La respuesta de Gisela Valcárcel no se hizo esperar. A través de un emotivo comentario, la figura de la televisión nacional expresó su gratitud por la maternidad temprana que vivió: “Cuando ves el milagro dejas de ver lo difícil que puede ser el momento. Tengo la convicción de que llegaste a mi vida como el gran regalo de Dios. ¡Eso es milagro! Ser mamá a los 17 puso en mí una valentía que antes no tenía, pero sobre todo llenó mi vida de amor”, escribió.

Gisela también agradeció a su hija por su carácter y por la madre en la que se ha convertido: “Gracias por ser la hija buena, comprensiva, atenta que eres siempre conmigo. Gracias porque me dejas ver lo gran madre que eres. Tu dedicación y amor me inspiran”.

Ambas figuras del entretenimiento peruano compartieron así un momento íntimo y entrañable que resonó con cientos de seguidores, recordando que el amor entre madre e hija trasciende generaciones y se fortalece con el tiempo.

Ethel Pozo recordó que Gisela Valcárcel no estuvo muy presente en su etapa escolar

En los años 80, Gisela Valcárcel empezó a forjar su carrera televisiva al mismo tiempo que lidiaba con la maternidad. Un 15 de diciembre de 1980 había nacido su hija Ethel Pozo, quien, al igual que su madre, actualmente también se desempeña como presentadora de programas de televisión.

Sin embargo, para construir una trayectoria en la pantalla chica, la popular 'Señito' debió sacrificar algunas cosas: como no estar muy presente en la etapa escolar de su hija. Así lo recordó ella misma en una entrevista con Verónica Linares para su programa de YouTube, "La Linares".

Según contó Ethel Pozo, Gisela Valcárcel "tuvo otra vida" en comparación a la suya. "Cuando ella nació y toda su etapa de joven era humilde, pobre. Entonces, mi mamá tuvo que sacar adelante a una familia, era distinto, ella me dice: 'Yo no pude vivir la maternidad, porque no tenía los medios'".

La recordada presentadora de En esta cocina mando yo narró que su progenitora debió ocultar su embarazo "hasta casi los seis meses". "Su historia fue muy distinta a la mía", subrayó.

