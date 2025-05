Día de la Madre 2025: conciertos gratuitos, obras de teatro, shows y talleres para celebrar esta fecha especial

Descubre las mejores actividades culturales para sorprender a mamá y compartir momentos inolvidables.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este domingo 11 de mayo, Lima se llena de opciones culturales y artísticas para disfrutar en familia el Día de la Madre. La ciudad ofrece una variada agenda de conciertos gratuitos, con presentaciones en plazas y espacios públicos donde artistas locales e invitados deleitarán al público con música en vivo de diversos géneros. Estas actividades son una excelente oportunidad para acercar la música a todos los rincones de la ciudad.

Para las madres amantes de las artes escénicas, varias salas y espacios culturales presentarán obras de teatro y shows especiales. Además, habrá talleres artísticos en parques, ideales para quienes buscan aprender algo nuevo. Estas actividades incluyen desde clases de danza y música, muchas de ellas pensadas para ellas y para compartir en familia.

Finalmente, las madres de familia también vibrarán con eventos al aire libre.

Conciertos gratuitos en Lima por el Día de la Madre 2025

Shows artísticos y sorteo de canastas

¿Cuándo? Sábado 10 de mayo a partir de las 9:00 a.m.

¿Dónde? Plaza de Acho, ubicada en el distrito del Rímac

A la mamá Sanjuanina

¿Cuándo? Sábado 10 de mayo a partir de las 2:00 p.m.

¿Dónde? Plaza de Armas de San Juan de Miraflores

Gran Orquesta Internacional de Christian Domínguez

¿Cuándo? Sábado 10 de mayo a partir de las 9:00 p.m.

¿Dónde? Al costado de la Plaza Túpac Amaru, ubicada en el jirón Leoncio Prado, cuadra 6, en Magdalena

Show con 'Yo Soy Ricardo Montaner'

¿Cuándo? Sábado 10 de mayo a partir de las 7:00 p.m.

¿Dónde? Explanada de Plaza Norte

Show musical con Micky Sánchez

¿Cuándo? Domingo 11 de mayo a partir de las 6:30 p.m.

¿Dónde? Explanada de Plaza Norte

Lucía de la Cruz – Especial Día de la Madre

¿Cuándo? Sábado 10 de mayo desde las 10:30 p.m. (Entradas en Teleticket)

¿Dónde? Estación de Barranco

Dúo Pimpinela

¿Cuándo? 14 y 15 de mayo (Entradas en Teleticket)

¿Dónde? Coliseo Dibós

Obras de teatro y shows en Lima por el Día de la Madre 2025

El lago de los cisnes

Presentado por el Russian classical ballet, este espectáculo promete una velada de magia, lirismo y excelencia artística. Con una puesta en escena majestuosa, la historia del príncipe Sigfrido y la princesa Odette cobra vida a través de coreografías deslumbrantes, vestuarios originales y la inconfundible música de Piotr Ilich Tchaikovsky.

¿Cuándo? Del 11 al 14 de mayo. Las entradas están disponibles en Teleticket.

¿Dónde? Gran Teatro Nacional

De mutuo acuerdo

"Sandra e Ignacio acaban de divorciarse. En común tienen un matrimonio de trece años que no funcionó y un hijo de doce, que no acepta la nueva situación de sus padres. Así que, mientras los dos se esfuerzan por reconstruir sus vidas lejos de sus ex, se ven obligados a encontrarse más de lo deseable para tomar decisiones sobre su hijo".

¿Cuándo? Hasta el 11 de mayo. Las entradas están disponibles en Teleticket.

¿Dónde? Teatro Municipal De Surco - Av. Caminos del Inca 2065, Surco

A madrazos aprendí

"Show por el Día de la Madre, del considerado mejor pluma del país Max Santiváñez y el 'experto en mamitas' Nelson Capitán. Cada uno con su mejor repertorio y también juntos sobre el escenario haciendo comedia contigo".

¿Cuándo? Sábado 10 de mayo. Las entradas están disponibles en Joinnus.

¿Dónde? C. Ramón Ribeyro 862, Miraflores

El Hombre sin Memoria

"Un hombre es golpeado y abandonado en la carretera. Al despertar, no recuerda ni su nombre. En su intento por recuperar la memoria, se cruza con una joven que lo acoge en su casa. Ella vive casi en soledad, mientras su madre continúa buscando a su hijo mayor, desaparecido años atrás por militares que lo acusaron de terrorismo. Paralelamente, un cadete emprende la búsqueda de su pierna perdida, aquella que llevaba la bota que le regaló su taita".

¿Cuándo? 9, 10 y 11 de mayo. Las entradas están disponibles en Joinnus.

¿Dónde? Calle San Francisco 204 Cercado (A una cuadra de la Plaza de Armas de Arequipa)

Talleres gratuitos por el Día de la Madre 2025

Bailetón lleno de ritmo

Lugar: Club Cápac Yupanqui (Rímac)

Día: domingo 11 de mayo a las 3:00 p.m.

Aeróbicos con mamá

Lugar: Parque Miguel Baquero (Cercado)

Día: sábado 10 de mayo a las 9:00 a.m.

Taller de tarjetas decorativas para mamá

Lugar: Club Cahuide, Ate

Día: sábado 10 de mayo a las 2:00 p.m.

Gran bailetón al aire libre

Lugar: Parque Los Anillos, Ate

Día: domingo 11 de mayo a las 11:00 a.m.

Día completo con taekwondo, baile de marinera inclusivo y actividades familiares

Lugar: Club Lloque Yupanqui, Los Olivos

Día: sábado 10 de mayo a las 9:00 a.m.

Gincanas y más baile

Lugar: Clubes de Santa Rosa, San Pedro y Manco Cápac

Día: domingo 11 de mayo

El comentario económico del día Compras en el día de la madre: ¿Cómo gastar de manera inteligente? Con la llegada del mes de mayo, los peruanos nos preparamos para celebrar el Día de la Madre, una de las fechas más especiales y significativas del año. Esta celebración también impulsa un importante movimiento económico, dado que la gran mayoría de familias la conmemora. Por eso, hoy te contaremos qué factores debes tener en cuenta para realizar compras sin descuidar tu presupuesto. Leer más Compartir El comentario económico del día Share 00:00 · 00:00